Tras desgarradora derrota, Red Sox miran hacia el quinto juego de la ALCS

Después de una desgarradora derrota el martes por la noche, los Medias Rojas tienen una oportunidad más de ganar en el Fenway Park de Boston antes de que la Serie de Campeonato de la Liga Americana regrese a Houston.

La poderosa ofensiva de los Astros ha sido moderada durante gran parte de esta serie, pero sus bates explotaron en el peor momento posible.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El dirigente Alex Cora estará contestando preguntas sobre la serie alrededor de la 1:25 p.m.

La novena entrada fue fundamental en el Juego 4. El marcador estaba empatado a dos cuando el lanzador de los Medias Rojas Nathan Eovaldi lanzó una bola curva que los fanáticos y los jugadores parecen pensar con un strike, pero el árbitro la cantó como bola. Con dos outs, un strike hubiera terminado empatado la parte alta de la novena. En cambio, los Astros se mantuvieron vivos y sus bates cobraron vida, bateando en siete carreras.

Eovaldi, quien llegó como cerrador el martes por la noche, compartió sus pensamientos sobre la decisión crucial y controvertida después del partido.

"Pensé que era un strike, sabes, pero de nuevo estoy en el momento. Estoy tratando de hacer mis lanzamientos. Estoy atacando la zona", dijo Eovaldi. "Pero hice un buen lanzamiento en la esquina exterior y, ya sabes, no salió como quería, pero tengo que regresar y sabes que tengo que responder y hacer otro buen lanzamiento".

El mánager de los Medias Rojas, Alex Cora, también habló sobre la frustrante decisión después del juego.

“Le dije que no me sacarían de este juego, pero pensamos que la pelota era un strike. No estuvo de acuerdo con nosotros, pero es un trabajo difícil y si es un strike, cambia todo, ¿no?", Dijo Cora." Pero creo que tuvimos oportunidades al principio, pero no hicimos lo suficiente en la ofensiva, y ahora continúe con el Juego 5".

Cora no estaba tan tranquilo cuando no estuvo de acuerdo con una decisión en la tercera entrada. El entrenador de primera base tuvo que retener a Cora cuando salió del dugout para discutir un strike con el árbitro en ese momento.

Los Medias Rojas perdieron 9-2, empatando la serie a dos juegos por pieza de cara al Juego 5, que comienza a las 5:08 p.m. el miércoles.