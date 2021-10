Un emocionante juego 162 resumió la temporada de los Red Sox

Los Medias Rojas llegaron a los playoffs de la manera fácil, pero lo hicieron de la manera difícil.

Una temporada marcada por partes iguales de "nunca-digas-morir" y "¿quieren-esta-cosa?" llegó a su única conclusión lógica el domingo, cuando los Medias Rojas superaron un déficit de 5-1 para vencer a los Nacionales y fijar una fecha con los Yankees en el juego de comodines del martes en Fenway Park.

Un día que comenzó con la posibilidad de caos terminó con un orden directo, los Medias Rojas y los Yankees ganando cada uno y haciendo que las acciones de los Azulejos (victoria) y los Marineros (derrota) fueran irrelevantes.

Eso no significa que haya sido muy sencillo. Los Yankees vencieron a los Rays 1-0 con un sencillo de Aaron Judge. Los Medias Rojas no sacaron este hasta que Rafael Devers conectó un jonrón de dos carreras en el noveno para romper un empate de 5-5 y evitar unaun juego decisivo con los Azulejos el lunes.

"Trabajaron muy duro para llegar a este punto", dijo el manager Alex Cora, "y no se les negó".

No se pudo encontrar un mejor sustituto para toda la temporada que el Juego 162. Los Medias Rojas no solo aceptaron la adversidad esta temporada, a menudo la conjuraron. El zurdo Chris Sale, que no estuvo disponible hasta agosto mientras se recuperaba de la cirugía Tommy John, se marchó después de caminar en una carrera en el tercero. El bateador designado J.D. Martínez se fue con un esguince de tobillo después de tropezar con la bolsa de la segunda base mientras corría hacia el jardín derecho. El ex abridor Garrett Richards llenó las bases en el quinto y no pudo salir de problemas. Cora ya había advertido a sus lanzadores abridores que tuvieran sus remates listos, y usó a Eduardo Rodríguez para una entrada perfecta de relevo y a Nick Pivetta para concretar el salvamento, el lanzamiento final fue una montaña rusa para congelar al candidato a Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Juan Soto.

En el medio, los Medias Rojas confiaron en los "chicos grandes" que han liderado la ofensiva durante toda la temporada. Devers conectó un par de jonrones, lo que le dio 38. Kyle Schwarber y Xander Bogaerts conectaron un sencillo para iniciar el rally del empate en el séptimo. Alex Verdugo luego anudó las cosas en el 5-5 con un doble a la brecha.

"Nunca nos dimos por vencidos", dijo Verdugo. "Seguimos luchando. Seguimos luchando. Bloqueamos a todos los que nos odian. Bloqueamos todo el ruido exterior, lo que sea que la gente esté diciendo, porque al final del día podríamos ser el mejor equipo que se espera que gane o el peor equipo que se espera que gane". Todavía tienes que salir y jugar 27 outs y darlo todo. Cualquier cosa puede pasar. Yo corro con estos muchachos".

Ahora los Medias Rojas avanzan para recibir a los Yankees a las 8:08 p.m. el martes en un juego de comodines en el que el ganador se lo lleva todo. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron en tal situación fue en 1978, y todos sabemos cómo terminó ese pitido.

Esta vez, los Medias Rojas tienen poco que perder. Proyectados para ganar alrededor de la mitad de sus juegos y no ser un factor en el Este de la Liga Americana, en cambio ganaron 92 y terminaron segundos, superando a un club de los Yankees que esperaba competir por un título y a un equipo de los Azulejos con una ofensiva castigadora.

"Por eso no hablé de escenarios", dijo Cora. "Tomando un libro de Tito (Francona), no soy tan inteligente. Cuando esto estaba en nuestras manos, ganas y estás adentro, crees en el equipo. Crees en el grupo. No parecía prometedor al principio, pero todavía sientes que, sí, tenemos una oportunidad. Evitando todo ese lío, genial. Ahora tenemos a los Yankees en casa".

Será Gerrit Cole contra Nathan Eovaldi el martes, y los Yankees buscarán ganar su séptimo partido consecutivo contra los Medias Rojas después de perder 10 de los primeros 13 enfrentamientos. Acaban de barrer a Boston en casa el fin de semana pasado y probablemente serán los favoritos, que es exactamente lo que les gusta a los Medias Rojas.

"Hicieron un trabajo increíble contra nosotros en la segunda parte de la temporada", dijo Cora. "Todos conocemos los números. Todos sabemos lo que nos hicieron hace dos fines de semana. Estaremos listos. Debería ser divertido. Creo que el béisbol lo disfruta".

Solo una suposición, pero ese juego probablemente también se reducirá al último turno al bate. Es lo que hacen los Medias Rojas, y ahora lo harán en octubre.