“Soy tu madre y eso nada va a cambiarlo”: Alejandra Guzmán pide el “milagro” de reencontrarse con su hija

MIAMI - Alejandra Guzmán dejó salir el dolor que le provoca el distanciamiento de su única hija, Frida Sofía, en su nuevo sencillo, "Milagros", en el que se muestra vulnerable, mientras canta su deseo de reunificarse con la joven.

Durante los pasados años, madre e hija han protagonizado una guerra de declaraciones que llegó a su punto álgido cuando Frida Sofía acusó públicamente a su abuelo materno, Enrique Guzmán, de abusar de ella sexualmente.

Sin embargo, con este nuevo tema de la autoría de la propia cantante mexicana, lanzado el jueves, Alejandra Guzmán expresa creer en el milagro de la reconciliación.

"Ya perdí la cuenta de las lágrimas que te he ido dedicando, cuántas lunas llenas a tu ausencia le he contado que te extraño. Pido por tu luz, amor, te mando bendiciones meditando", comienza la letra de la emotiva balada.

Y aunque podría interpretarse que la canción va dedicada a otra persona, La Guzmán deja claro en el coro que le canta a su hija: "Eres para mí el capítulo que no se ha terminado. No puedo seguir conviviendo con demonios del pasado. Siempre pienso en ti, soy tu madre y eso nada va a cambiarlo. No me sé rendir, todavía te espero aquí porque creo en los milagros".

La intérprete de éxitos como "Eternamente bella", "Reina de corazones", "Hacer el amor con otro", "Mala hierba", "Mírala, míralo", "Volverte a amar" o "Día de suerte", continúa expresando su anhelo: "Sueño todavía que caminas y regresas a mi lado. Colecciono heridas y la tuya fue profunda, duele tanto".

El video musical es igualmente emotivo. Muestra a la rockera en una casa y en un momento ella observa una vieja fotografía en la que aparece embarazada de Frida Sofía.

En un mensaje publicado en sus redes sociales días antes del lanzamiento de la canción, Alejandra Guzmán expresó: "Es la primera vez que hablo de un tema que sale de un lugar que tenía muy guardado y creo que es bueno poder transformar ese dolor en una canción, en algo bello".

"En una señal, una que mando con todo el amor de mi corazón", agregó la cantante.

Mira el video del tema "Milagros" a continuación.