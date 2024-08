Arrestan a ex boina verde de EEUU en NY en relación con fallida incursión a Venezuela en 2020

NUEVA YORK -- Un ex boina verde de Estados Unidos que organizó una fallida incursión transfronteriza en 2020 para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro fue arrestado en Nueva York por cargos federales de tráfico de armas.

Un acta de acusación federal desprecintada procedente de Tampa, Florida, acusa a Jordan Goudreau y a una colaboradora venezolana, Yacsy Álvarez, de violar las leyes estadounidenses de control de armas cuando supuestamente ensamblaron y enviaron a Colombia armas de tipo AR, municiones, visores nocturnos y otros equipos de defensa que requerían una licencia de exportación estadounidense.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Goudreau, de 48 años, también fue acusado de asociación delictuosa, contrabando de mercancías desde Estados Unidos y posesión ilegal de una ametralladora, entre otros 14 cargos. Se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Goudreau, tres veces condecorado con la Estrella de bronce por su valentía en Irak y Afganistán, saltó a la fama en 2020 cuando reivindicó la autoría de una incursión anfibia de un grupo de soldados que se habían entrenado en campamentos clandestinos en la vecina Colombia. Dijo que él y otros estaban actuando para proteger la democracia de Venezuela después de que la reelección de Maduro en 2018 fuera boicoteada por la oposición y condenada como antidemocrática por Estados Unidos y decenas de otros países.

Dos días antes de la incursión, The Associated Press publicó una investigación en la que detallaba cómo Goudreau llevaba meses intentando recaudar fondos para la disparatada idea del gobierno de Donald Trump, la oposición venezolana y estadounidenses adinerados que buscaban invertir en la industria petrolera de Venezuela en caso de que Maduro fuera destituido. Aunque el entonces líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, se mostró inicialmente entusiasmado con la idea del golpe y firmó un acuerdo con Silvercorp, la start up de Goudreau con sede en Melbourne, Florida, para explorar esa opción, la ayuda financiera fue escasa y las casas de campo que, a lo largo de la costa caribeña de Colombia, albergaban a los aspirantes a liberadores padecieron escasez de alimentos, armas y otros suministros.

A pesar de los contratiempos, los golpistas siguieron adelante de forma cómica, aunque trágica, en lo que se conoció como la “Bahía de Cochinos”. El grupo fue fácilmente neutralizado por las fuerzas de seguridad venezolanas, que ya se habían infiltrado en él. Dos de los antiguos compañeros boinas verdes de Goudreau pasaron años en cárceles venezolanas hasta que el año pasado se realizó un canje de prisioneros con otros estadounidenses encarcelados por un aliado de Maduro detenido en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

La detención se produce en un momento en el que Maduro enfrenta una vez más presión por sus medidas cada vez más autoritarias. El domingo, las autoridades electorales de Venezuela lo declararon ganador de las elecciones presidenciales, pero un creciente número de países occidentales, entre ellos Estados Unidos, se niegan a reconocer los resultados y exigen a Venezuela que haga públicos los recuentos de los distintos distritos electorales. Mientras tanto, la oposición ha presentado actas del 80% de las mesas electorales que muestran que su candidato, Edmundo González, derrotó a Maduro por un margen de dos a uno.

Los fiscales estadounidenses documentaron la incursión malograda en su acta de acusación de 22 páginas, adjuntando mensajes de texto entre los acusados sobre su esfuerzo por comprar equipos relacionados con el ejército y exportarlos a Colombia, y rastreando una red de transferencias de dinero, vuelos internacionales y compras a gran escala.

Un mensaje de noviembre de 2019 enviado por Goudreau a un distribuidor de equipos decía: “Aquí está la lista hermano”. Incluía rifles AR-15, dispositivos de visión nocturna y cascos balísticos, indicaron los fiscales.

“Necesitamos definitivamente nuestras armas”, escribió Goudreau en un mensaje de texto, según la acusación.

En otro mensaje, según la fiscalía, Álvarez preguntó a Goudreau si “llevaría cosas” con ella en un próximo vuelo de Estados Unidos a Colombia.

A principios de este año, otro socio de Goudreau en el intento de golpe, Cliver Alcalá, un general retirado de tres estrellas del ejército venezolano, fue sentenciado en un tribunal federal de Manhattan a más de dos décadas en prisión por proporcionar armas a rebeldes financiados por el narcotráfico.

Goudreau asistió al juicio, pero se negó entonces y en otras ocasiones a hablar con la AP sobre su papel en la incursión. Su abogado, Gustavo J. García-Montes, dijo que su cliente es inocente, pero declinó hacer más comentarios.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó hacer comentarios. Un abogado de Álvarez, Christopher A. Kerr, dijo a la AP que Álvarez está “buscando asilo en Estados Unidos y ha estado viviendo aquí pacíficamente con otros miembros de su familia, varios de los cuales son ciudadanos estadounidenses”.

“Ella se declarará inocente de estos cargos esta tarde, y a partir de ahora, bajo nuestro sistema, no son más que acusaciones”.