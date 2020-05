Artistas latinos realizan concierto virtual a beneficio de los trabajadores agrícolas en EEUU

Estrellas latinas como Los Tigres del Norte, Marc Anthony, Maná, Sofía Vergara, Kate del Castillo, Juanes, Luis Fonsi, J Balvin, Alejandro Sanz, Gloria Trevi y muchos más se reunieron la noche de este martes desde sus casas para concientizar sobre el rol “heroico” que tienen los trabajadores agrícolas de Estados Unidos en la pandemia del coronavirus y lanzar una campaña de recaudación de fondos para ayudarlos.

“Esta noche es histórica. Nunca antes se habían unido artistas y activistas en una sola causa, como es la de ayudar a los campesinos”, dijo la actriz y empresaria estadounidense Eva Longoria. Ella y Enrique Santos, el presidente de iHeartRadio Latino, fueron los maestros de ceremonias del festival "Altísimo Live!".

Durante, una transmisión en vivo inédita y bilingüe a través de las redes sociales y YouTube, líderes sindicales, activistas, actores, presentadores, cantantes y compositores latinos hablaron de las necesidades que pasan los trabajadores del campo, en la mayoría latinos indocumentados, quienes no tienen derecho a ninguna de las ayudas gubernamentales y convocaron al público a donar al menos cinco dólares.

Para el final de la noche se habían logrado recaudar más de un millón de dólares para ayudar a los campesinos en Estados Unidos y Puerto Rico. La campaña se extenderá hasta el 30 de mayo.

Los primeros en cantar fueron los miembros de la legendaria banda Los Tigres del Norte, que desde hace muchos años han levantado su voz en apoyo a los indocumentados. Su tema fue “Somos más americanos”, que interpretaron cada uno desde sus casas.

“Los trabajadores del campo están viviendo un momento difícil con el COVID-19. Hay que apoyarlos, son también héroes en esta pandemia. Somos una misma raza y somos una raza fuerte”, dijo Fher Olvera, el cantante de la banda mexicana Maná, antes de que se le sumaran sus compañeros e interpretaran dos de sus grandes éxitos.

“Estamos viviendo algo muy raro, pero es importante poner luz sobre la oscuridad”, dijo el cantautor colombiano Juanes, quien cantó acompañado apenas por su guitarra.

Aunque Gloria Trevi aseguró que no quería hablar de política, antes de cantar pidió a la sociedad civil estadounidense que ayudara a exigir que se apoye formalmente a "todos los que no se pueden quedar en casa, ya sea porque no pueden o porque sin ellos no podemos comer o sobrevivir".

Otros intérpretes fueron Marc Anthony, Gloria Estefan, Elvis Crespo, Ivy Queen, la banda Energía Norteña, Ozomatli, La Marisol de La Santa Cecilia, Anitta y muchos más.

Aunque la mayoría de los artistas participantes eran latinoamericanos o de ancestros hispanos, la noche también contó con el apoyo del estadounidense Steve Aoki.

El actor mexicano Edward James Olmos contó cómo pasó su infancia acompañando a sus padres en los naranjales para recoger los frutos. "Nunca nadie había hecho algo así. Estoy muy emocionado", manifestó.

“Los trabajadores en los campos, al igual que los médicos y las enfermeras, son trabajadores esenciales que están poniendo su vida en riesgo para alimentarnos. Son héroes en nuestra sociedad”, afirmó el actor y músico cubano Andy García.

“Aunque seamos de diferentes países todos somos uno”, dijo el actor costarricense Daniel Zovatto, quien es uno de los protagonistas de la serie “Penny Dreadful: City of Angels”.

Su compañera, la actriz mexicana y nominada al Óscar Adriana Barraza, agregó que “es importante que cada quien cuando tenga una naranja en la mano sienta el alma de quien la cultivó”.

Con esto pidieron al público que estaba viendo la transmisión que donen cinco dólares para el Farmworkers´s COVID-19 Pandemic Relief Fund, un fondo para ayudar a los trabajadores agrícolas a contener los efectos de la pandemia y proporcionarles no solo ayuda monetaria, sino también equipos de protección contra el contagio del coronavirus.

“Aunque no podamos estar juntos sí podemos unirnos para ayudar a los que nos necesitan, los héroes que recogen nuestras frutas y nuestros vegetales”, indicó la actriz colombiana Sofía Vergara.

Por su parte, la actriz mexicana Kate del Castillo contó que se había reunido con campesinos para entender “cómo les podemos ayudar más allá de una ayuda monetaria” y se comprometió a mantener visible su situación.

Según cifras de la industria agrícola, un 75% de los trabajadores del campo son latinos indocumentados.