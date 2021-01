Más vista que “La Casa de Papel”: la nueva serie que es furor en Netflix

LOS ÁNGELES - Netflix aseguró este miércoles que "Bridgerton", el último éxito televisivo de Shonda Rhimes, es la serie más vista en la historia del gigante digital, superando a otras de sus coproducciones o producciones originales como "La Casa de Papel".

La plataforma aseguró en un comunicado de prensa que 82 millones de cuentas han visto "Bridgerton" en sus primeros 28 días tras su fantástico estreno en las Navidades.

En el caso de los datos de audiencia de Netflix es recomendable andar con pies de plomo, ya que el método que usa la plataforma para definir un visionado resulta muy controvertido: basta con que un usuario vea un contenido concreto durante dos minutos para que se contabilice.

Pero en cualquier caso, y por muy dudoso que sea la manera de Netflix a la hora de presentar sus éxitos (de sus fracasos no hay noticia), "Bridgerton" se ha situado por encima de otros fenómenos como del servicio de streaming como "The Witcher", "Lupin", "The Queen's Gambit" o incluso "Stranger Things".

Según el portal Variety, la serie española "La Casa de Papel (Money Heist)" quedó relegada al cuarto lugar, detrás de "The Witcher" y "Lupin", con 65 millones de cuentas que la han visto.

Netflix ya confirmó que habrá una segunda temporada de "Bridgerton" por medio de la misteriosa narradora de la serie, Lady Whistledown.

En una nota firmada de su puño y letra, este personaje desveló que la próxima temporada de la serie se centrará en el hermano mayor de la familia, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), y que se empezará a rodar en primavera.

"Esta autora ha sido fielmente informada de que Lord Anthony Bridgerton pretende dominar la temporada social", señaló Lady Whistledown, quien advirtió de que tendrá su pluma "lista para relatar todas sus actividades románticas".

Aunque no se han dado a conocer más detalles, se da por descontado que Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el duque de Hastings (Regé-Jean Page) seguirán formando parte de la trama de esta adictiva serie de época que ha causado sensación en las últimas semanas.