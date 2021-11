Camila Cabello y Shawn Mendes se separan después de salir durante más de 2 años

LOS ÁNGELES - La amistad de Shawn Mendes y Camila Cabello es "más fuerte que nunca" pero no se puede decir lo mismo de su relación.

El miércoles 17 de noviembre, las estrellas del pop anunciaron que se separaron después de salir durante más de dos años. Cabello y Mendes escribieron en sus respectivas historias de Instagram: "Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca".

"Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos", continuó el comunicado. "Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro".

Mendes y Cabello aparecieron más enamorados que nunca en Halloween. Para la ocasión, la pareja se vistió con trajes folclóricos a juego en honor al día de muertos.

Desde que comenzaron a salir en julio de 2019, los cantantes han sido casi inseparables.

Durante la pandemia de coronavirus, Mendes y Cabello se mudaron a Miami para estar con la familia Cabello, lo que el intérprete de "Wonder" describió como una "experiencia realmente hermosa".

"Fue la primera vez que me quedé callado y pude decir: '¿Qué está pasando en este mundo y cómo me siento al respecto y qué puedo hacer y a dónde va esto desde aquí?'", Compartió Mendes en un Entrevista de noviembre de 2020 con Zane Lowe de Apple Music. "Ese fue el mejor regalo que creo que me han dado en toda mi vida".

Cabello también aprendió mucho sobre sí misma durante este tiempo con Mendes, compartiendo en una publicación de Instagram que él la hace sentir "más valiente, más sabia y mejor".

"Cuando estás en una relación con alguien, se siente como si fuera este espejo reflejándote en ti; constantemente tengo que confrontar mis miedos, mis ansiedades, mis inseguridades, mis patrones de pensamiento, mis creencias sobre la vida y sobre mí misma. ", reflexionó. "A veces no es tan simple como parece en las imágenes. A veces, es desordenado, incómodo y feo jajaja. Pero no hay nada como el tirón, la FUERZA que es el amor".

La pareja incluso comenzó a buscar asesoramiento en un esfuerzo por mejorar la relación entre ellos. En octubre, Cabello le dijo a "Glamour" que es gracias a la terapia que pueden "confiar tanto el uno en el otro".

Parece que la estrella de "Cenicienta" sigue adelante sin su Príncipe Azul.