En video: siete mujeres con un bebé roban $50,000 en negocio que se recuperaba de la pandemia

LOS ÁNGELES, California - En la ciudad de Fontana, un grupo de mujeres entraron a un supermercado y utilizaron distintos métodos, incluyendo un bebé para distraer a la cajera y robar miles de dólares.

En las cámaras de vigilancia se aprecia una camioneta van Dodge blanca, y justo antes de que cerrara el negocio, a las 8:45 p.m. llegaron siete mujeres, se estacionaron y comenzaron a salir de una por una.

Se trata de un robo de más de $50,000 en un negocio de una familia que apenas se estaba recuperando de la pandemia.

"Es muy difícil, nos afectó mucho porque ahorita es muy difícil pagar los bilés”, dijo Haruinder Sandhu, propietaria del negocio.

En una de las 18 cámaras de vigilancia dentro de la tienda de abarrotes se observa cuando una sospechosa abre la puerta de la oficina, gatea hacia la caja registradora y comienza a esculcar los artículos, incluyendo dinero, cheques y artículos personales.

Jesús Rodríguez, empleado de la tienda, asegura que las delincuentes venían con un plan, y lo lograron.

“La distrajeron a ella [la empleada] preguntándole por vodka, por dulces, precios de los chips y todo, y fue cuando aprovecharon para meterse a la oficina”, dijo Rodríguez.

Según la propietaria del negocio, más de cinco mujeres entraron a la tienda dispersándose a través de toda ella para distraer a la cajera, pero de acuerdo a ella, el factor que más la distrajo fue un bebé en brazos que no dejaba de llorar.

Los trabajadores aseguran que es impresionante como estas personas sin escrúpulos se atrevieron a usar a un bebé para llevar a cabo sus fechorías.

“Pidiéndole [a la empleada] fórmula para un bebé, aprovechándose que el bebé tenía hambre”, dijo Rodríguez.

Esta no es la primera vez que el supermercado “Ranch” en Fontana sufre un incidente como este, sin embargo, los trabajadores aseguran que es frecuente en la temporada de fin de año.

“Este es un lugar tranquilo, pero durante estos tiempos, siempre tenemos esos asaltos que vienen y nos roban, y pues eso nos hace estar nerviosos a todos los empleados”, dijo Rosa Cerna, cajera.

El Departamento de la Policía de Fontana pide que si alguien llega a reconocer a las mujeres, favor de comunicarse con ellos a través de una denuncia anónima. Mientras tanto, la dueña del negocio añadió que va a aumentar la seguridad, y ofrecerá una recompensa de hasta $2,000 a persona que ayuden con el arresto de estas personas.

"Me estoy asegurando de no estar sola en las noches, y también vamos a contratar a más empleados, tampoco ya no tendremos cheques o dinero en la oficina", dijo Sandhu.