Comienza juicio contra Ed Sheeran por presunto plagio en su tema “Thinking Out Loud”

NUEVA YORK - El juicio contra el músico británico Ed Sheeran por el supuesto plagio del tema de Marvin Gaye "Let's Get It On", comenzó este lunes en una corte de Nueva York con la selección del jurado, informaron medios locales.

La denuncia fue interpuesta en 2017 por los herederos de Ed Townsend, coautor de "Let's Get It On" y que, según la denuncia, el artista británico plagia en su canción "Thinking Out Loud", que Sheeran publicó en 2014, según la revista Time.

Los abogados de Sheeran asegura que ambas canciones se basan en una progresión de acordes común.

Está previsto que Sheeran participe como testigo en el juicio que arranca menos de dos semanas antes de la publicación de su nuevo álbum y del comienzo de una gira por Estados Unidos.

El cantante anunció en octubre que actuaría en Norteamérica en 2023 como parte de su gira "Mathematics", pero evitó incluir una parada en Nueva York.

Sheeran, que está promocionando su álbum "=", dará veintiún conciertos en EEUU y Canadá entre el 6 de mayo (Arlington, Texas) y el 23 de septiembre (Inglewood, California), con dos incursiones en Canadá, el 17 de junio (Toronto) y 2 de septiembre (Vancouver).

Sheeran incluyó "Thinking Out Loud" en su disco "X", del que ha vendido millones de copias.

El cantante ganó en marzo del año pasado un juicio en Reino Unido por violación de "copyright" en su tema "Shape of you".

En un mensaje de twitter, el cantante escribió el año pasado: "La coincidencia está destinada a suceder. Si cada día se publican 60,000 canciones en Spotify, son 22 millones de canciones al año. Solo hay 12 notas disponibles".

Pero serán los doce miembros del jurado que sean elegidos este lunes los que tendrán que decidir, bajo la supervisión del juez Louis Stanton, de 95 años, si las similitudes entre ambas canciones son fruto de un plagio o mera coincidencia.