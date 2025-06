¿Dónde está la guitarra de Marty McFly? Cuatro décadas después, la búsqueda sigue

NASHVILLE, Tennessee — Marty McFly tomó una guitarra en “Back to the Future”, brilló sobre el escenario durante el baile escolar de 1955 —lo que ayudó a que sus padres se enamoraran y eventualmente él pudiera nacer— y luego volvió de regreso a 1985.

La guitarra, en la vida real, no tuvo tanta suerte.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

La producción buscó por todos lados la guitarra mientras filmaban la secuela en 1989, pero es hora que no aparece por ningún lado. Cuatro décadas después del estreno del éxito de taquilla, el fabricante de la guitarra ha iniciado una búsqueda de la icónica Cherry Red Gibson ES-345.

Gibson, que tiene su sede en Nashville, está pidiendo ayuda al público para localizar la guitarra mientras la película cumple 40 años y la compañía produce un nuevo documental sobre la búsqueda y la película, “Lost to the Future” ("Perdida en el Futuro").

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

En un video de Gibson, con la canción principal de la película sonando de fondo, algunos de los protagonistas de la cinta como Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson y Harry Waters Jr. hacen un llamado cinematográfico. También hay una aparición sorpresa de Huey Lewis, cuya banda Huey Lewis and the News estuvo a cargo del tema principal de la banda sonora, "The Power of Love".

Lloyd, metido en el personaje del Doctor Emmett Brown, dice en el video que la guitarra ha quedado "perdida en el futuro".

"Está perdida en algún lugar de la continuidad espacio-tiempo", dice Fox, quien interpretó a McFly. "O está en el garaje de algún Teamster".

En la película, McFly reemplaza a un miembro lesionado de la banda durante el baile escolar de “Enchantment Under the Sea” y toca la guitarra mientras los estudiantes bailan a ritmo lento la canción “Earth Angel”. Posteriormente guia a Marvin Berry and the Starlighters con una versión de "Johnny B. Goode", la cual dice que es una vieja canción de donde él viene, aunque el tema de 1958 aún no existe para su audiencia.

Fox dijo que quería que McFly improvisara a través de los estilos característicos de sus guitarristas favoritos: Jimi Hendrix detrás de la cabeza, el molino de viento de Pete Townshend y el martillo de Eddie Van Halen. Después bailar al ritmo de "Johnny B. Goode", los estudiantes guardan un silencio incómodo mientras los riffs de McFly se vuelven cada vez más alocados.

"Supongo que aún no están preparados para esto", dice McFly. "Pero a sus hijos les encantará".

___

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.