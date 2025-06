Elvis Crespo confiesa que se “veía envejecer” en su matrimonio, cuyo final inspiró el disco “Poeta herío”

MIAMI - Con letras directas como "me fallaste y fue muy grande el error" o "me paré un segundo y me quitaron el puesto", el merenguero puertorriqueño Elvis Crespo narra su duro proceso de divorcio de Maribel Vega en su nuevo álbum, "Poeta herío".

Y aunque afirma que estuvo herido, como lo sugiere el título de su trabajo discográfico, el intérprete del icónico éxito "Suavemente" asegura que "un día a la vez" ha ido sanando, hasta convertirse en el "Poeta curao", como se titula una de las canciones del proyecto musical.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

"No estoy donde quisiera estar, pero tampoco estoy donde estaba", aseguró Elvis Crespo en entrevista con TELEMUNDO Digital. Y eso lo confirma al comparar el estado en el que pasó su cumpleaños en 2024, con la manera en que espera recibir los 54 años el próximo 30 de julio.

"El año pasado pasé mi cumpleaños llorando. Este año lo voy a pasar feliz, celebrando, si Dios me da la oportunidad de llegar allá", dijo con optimismo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El cantante, que presentará un esperado concierto este sábado en el Coliseo de Puerto Rico, compartió además qué lo motivó a ser tan abierto con sus seguidores y exponer sus emociones durante la separación en "Poeta herío".

"Fui a museos, y encontrarme con obras maestras inspiradas en situaciones personales definitivamente me inspiró. Y segundo, lo utilicé como medio terapéutico. Mientras más tú hablas del asunto, eso sana rápido. Y fue de gran beneficio para mí, para mi espíritu, para mi tranquilidad y mi conexión con mi arte en este momento de mi vida", reveló.

"Si yo me hubiera puesto a hacer ese disco ahora, no salía así, porque mi estado anímico está mucho mejor. Estamos a prácticamente 11 meses de que yo me fui de mi casa, luego de una relación de 18 años, donde yo dejé de ser yo, por dedicarme a una relación en la que yo me veía envejecer", confesó sin tapujos.

Pero, según asegura el artista, "refugiarme en música, refugiarme en arte fue para mí terapéutico, fue para mí espiritual. Me sirvió en lo personal increíblemente. Quizás fui egoísta. Pero me tocó vivir eso y lo proyecté en la música".

El disco "Poeta herío", que ha recibido críticas positivas, contiene grandes colaboraciones con artistas como Arcángel, Víctor Manuelle, Ivy Queen, Fariana, Toño Rosario y Jerry Rivera, entre otros.

Conectado con una canción de Natalia Lafourcade

Además de los sencillos "Cora roto" y "Me mataron", el disco "Poeta herío" contiene la interpretación de Elvis Crespo de "Lo que construimos", de la cantautora mexicana Natalia Lafourcade.

"Yo encontré a Natalia Lafourcade viendo un especial de Netflix, y ahí escudriñando su música, encuentro 'Lo que construimos'. Y hay una parte de los versos que dice: 'Eras una apuesta de largo plazo'. Y eso me conectó, porque realmente mi relación pasada era una apuesta a largo plazo. Yo me veía viejito ahí. Y de momento... se fracturó la cosa", expresó.

Y mientras se encuentra "monetizando" su dolor, como indicó entre risas, el intérprete de clásicos éxitos como "Tu sonrisa" y "Píntame" se prepara para su gran cita con el público puertorriqueño, que se dará este sábado en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, la capital de la isla.

Y aunque no quiere dar mayores detalles para no arruinar la sorpresa, prometió que "habrá unas colaboraciones increíbles" en el concierto.