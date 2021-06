Termina la espera: llega el gran estreno de la película “In The Heights”, de Lin-Manuel Miranda

NUEVA YORK - El musical "In The Heights" de Lin-Manuel Miranda, una efusiva celebración de la comunidad latina de Nueva York, llega este viernes a los cines tras una larga espera, algo que el actor protagonista espera que suba los ánimos de ese sector de la población estadounidense después de cuatro años de constantes ataques durante la presidencia de Donald Trump.

"Espero que esta película suponga una inyección de energía para los latinos, especialmente en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, para que cuenten sus historias", dijo en una entrevista con Efe Anthony Ramos, que se mete en la piel de "Usnavi de la Vega", el propietario de un comercio de barrio en el neoyorquino Washington Heights que sueña con poder volver a su República Dominicana natal.

"Estamos aquí, y tenemos algo que decir", subraya Ramos, que confesó que los cuatro años de Trump en el poder fueron "duros" para los latinos, que dice han sobrevivido gracias a su "resiliencia".

La cinta, que inicialmente iba a llegar a las salas en junio de 2020 y que se retrasó un año por la pandemia del coronavirus, se sumerge no solo en el día a día y las aspiraciones de "Usnavi de la Vega", sino que ensalza todo un modo de vida de la sociedad latina del barrio de Washington Heights, en el norte de Manhattan, donde se concentra la población inmigrante dominicana.

A ritmo de salsas, boleros y merengues, además de géneros más modernos como el rap de estilo libre, el musical refleja además problemas sociales como la gentrificación, o la presión que sienten las nuevas generaciones de latinos nacidos en Estados Unidos por hacerse con títulos universitarios de prestigiosos centros por los que sus padres han sacrificado buena parte de sus vidas.

Se trata de una adaptación del musical que escribió en 1999 Lin-Manuel Miranda, responsable del exitoso "Hamilton", que respondió en su momento a la necesidad de una nueva obra que girara en torno a la comunidad latina, puesto que el éxito de "West Side Story" quedaba ya muy lejano.

"Me encanta 'West Side Story', dirigí esa obra en mi último año de instituto, pero para mí estaba claro que habían pasado 50 años y aún no había nada en lo que éramos el centro de la historia", contó Miranda, que pese a ser el creador de "In The Heights" y el actor protagonista en su versión de Broadway, solo cuenta con un pequeño papel en la adaptación al cine.

"'In The Heights' fue mi manera de incluirme en esa narrativa", agregó.

La película, que celebró este miércoles su estreno mundial en la ceremonia de inauguración del Festival de Cine de Tribeca, "soporta una carga casi demasiado pesada" por la ausencia de otros films similares, opinó el neoyorquino de padres boricuas.

"Hay tan poca representación del latino convencional en el cine. Si miras cualquier estudio, cualquier gráfica, verás que suponemos un cuarto del público que va al cine, y sin embargo solo somos un 4% de los que aparecen en pantalla", explicó Miranda.

El artista confesó que le hubiera gustado que la película, dirigida por Jon Chu ("Crazy Rich Asians"), hubiera llegado a los cines en junio de 2020, como se planteó inicialmente, mientras Trump ocupaba aún la Casa Blanca y cuando Estados Unidos estaba a escasos meses de acudir a las urnas.

"Imagínate ser yo, sabiendo que era un año electoral, y sabiendo que tenía que esperar un año entero a que saliera 'In The Heights' después de las elecciones", dijo Miranda sobre el momento en el que supo que se tendría que retrasar su estreno por la pandemia.

"Porque sobre todo (la película) nos humaniza. Es una historia sobre latinos escrita por latinos desde la alegría y el amor, y eso rara vez se ve", agregó.

Además, el largometraje, de cerca de dos horas y media, reivindica que los latinos son "en muchos aspectos el siguiente capítulo de la historia de Estados Unidos", puesto que es el sector de la población del país con mayor crecimiento, apuntó.

Junto a Anthony Ramos, protagonizan la cinta Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV y Jimmy Smits, mientras que el popular Marc Anthony hace una breve aparición en la película.