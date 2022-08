Exjefe de finanzas de la Organización Trump se declara culpable de fraude fiscal

NUEVA YORK - El exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable este jueves tras ser acusado por evasión de impuestos en la investigación penal de la Fiscalía de Manhattan sobre los negocios del expresidente Donald Trump.

Weisselberg, de 75 años, estaba acusado de no pagar impuestos sobre más de $ 1.7 millones que recibió en compensación extraoficial de la compañía, incluido el alquiler, los pagos del automóvil y la matrícula escolar.

ALLEN WEISSELBERG SE DECLARA CULPABLE

Weisselberg se declaró culpable de los 15 cargos, y admitió haber actuado mal e implicar a la Organización Trump en conducta criminal

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L Bragg, Jr., anunció el jueves la declaración de culpabilidad de Weisselberg por diseñar y operar un plan de 15 años para defraudar al gobierno federal, al estado de Nueva York York y autoridades fiscales de la Gran Manzana, evadiendo el pago de impuestos adeudados con $ 1.76 millones en ingresos no reportados.

En su declaración de culpabilidad ante la Corte, Weisselberg admitió que participó en el plan para defraudar junto con sus coacusados, Trump Corporation y Trump Payroll Corp. ("la Organización Trump"), implicando específicamente a la Organización Trump en los cargos penales. Durante el esquema, que duró hasta el 2017, el ex presidente Donald J. Trump fue presidente y propietario de la Organización Trump.

El Tribunal prometió a Weisselberg una sentencia de cinco meses de prisión que se cumplirá en Rikers Island y cinco años de libertad condicional, dependiendo de que este testifique con sinceridad en el próximo juicio penal de la Organización Trump al proporcionar un testimonio veraz sobre los hechos que subyacen a su alocución y declaración de culpabilidad. La selección del jurado en el juicio de la Organización Trump está programada para comenzar el 24 de octubre.

Antes de la sentencia, WEISELBERG también debe realizar el reembolso total de los impuestos, multas e intereses adeudados a las autoridades fiscales de la Ciudad de Nueva York y del Estado de Nueva York por un total de $1,994,321.

Si Weisselberg no cumple con las condiciones de su súplica, se recomendará el tiempo debido de prisión estatal.

ORGANIZACIÓN TRUMP REACCIONA A DECLARACIÓN DE WEISSELBERG

La Ogranización Trump emitió un comunicado tras la declaración Weisselberg en la corte de Nueva York, elogiando a su exjefe financiero y condeando a la fiscalía de Nueva York.

El comunicado dice:

"Allen Weisselberg, un empleado de confianza de la Organización Trump desde hace mucho tiempo, es un hombre excelente y honorable que, durante los últimos 4 años, ha sido acosado, perseguido y amenazado por las fuerzas del orden público, en particular por el fiscal de distrito de Manhattan, en sus interminable búsqueda, políticamente motivada, para atrapar al presidente Trump. En la historia de nuestro país, ningún fiscal ha iniciado nunca una causa penal contra una persona por no informar sobre un automóvil de la empresa, un apartamento de la empresa o los llamados 'beneficios marginales'. Sin embargo, el fiscal de Manhattan no solo aprovechó esta oportunidad, sino que llegó a amenazar a los hijos del Sr. Weisselberg (que no han hecho nada malo) en un intento de presionar al Sr. Weisselberg para que diga cosas malas o invente mentiras sobre el presidente Trump. El Sr. Weisselberg, que acaba de cumplir 75 años, en un esfuerzo por dejar este asunto atrás y seguir con su vida, decidió que el mejor curso de acción, para él y su familia, era declararse culpable. Sin embargo, las dos empresas de Trump a las que el fiscal de distrito de Manhattan ha estado apuntando no se declararán culpables por la simple razón de que no han hecho nada malo. Como resultado, ahora esperamos tener nuestro día en la corte, que, curiosamente, se programó para el 24 de octubre, solo unos días antes de las elecciones de mitad de período”.

El emisario de este comunicado solo se identificó como un "Portavoz de la Organización Trump".

LOS CARGOS CONTRA WEISSELBERG

Weisselberg se declaró culpable de un cargo de hurto mayor en segundo grado; tres cargos de fraude fiscal penal en tercer grado; un cargo de esquema para defraudar en primer grado; un cargo de conspiración en cuarto grado; un cargo de fraude fiscal penal en cuarto grado; cuatro cargos de Ofrecimiento de un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado; y cuatro cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado.

SOBRE LA INVESTIGACIÓN CONTRA TRUMP ORGANIZATION

Weisselberg y la Organización Trump fueron acusados en Manhattan como parte de un esquema fraudulento de compensación de altos ejecutivos de la compañía y con el que se evitó pagar impuestos durante 15 años.

Los cargos contra Weisselberg y la Organización Trump son los primeros casos penales que surgen de la investigación de dos años.

Los fiscales investigaron los registros fiscales de Trump, citando documentos y entrevistando a testigos, incluidos miembros de la familia Trump y ejecutivos de la empresa.