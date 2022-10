Freddie Mercury como nunca lo escuchaste: Queen lanza canción inédita

LONDRES, Inglaterra - El grupo de música Queen desveló el jueves la canción "Face It Alone", canción inédita de 1988 que grabaron junto al fallecido Freddie Mercury.

El tema fue grabado hace 34 años para el disco de 1989 "The Miracle", pero no había sido desvelado hasta el jueves, en la cadena BBC Radio 2.

La canción, de cuatro minutos de duración, comienza con un punteo de guitarra y tiene una tonalidad solemne y triste, cautivada por la voz de Mercury, fallecido apenas dos años después del lanzamiento de "The Miracle" y unos meses después de "Innuendo", el último álbum de la banda con el cantante británico en su formación.

"Nos encontramos con esta joya de Freddie. Casi nos habíamos olvidado de ella", dijo Roger Taylor, batería de Queen. "Es un maravilloso descubrimiento. Una pieza muy pasional", añadió.

REEDICIÓN DEL DISCO "THE MIRACLE"

"Face It Alone", que es de uno de los seis temas inéditos que la banda ha preparado para la próxima reedición de "The Miracle", fue grabada a caballo entre Londres y Suiza, cuando Mercury ya estaba enfermo de VIH, como deja caer en la canción con frases como: "Al final, tienes que hacerle frente solo".

"Le dimos varias vueltas y pensamos que no podríamos rescatarlo", comentó Brian May, guitarrista de la banda en BBC. "Pero al final, tras insistir, nuestro equipo de ingenieros de sonido lo consiguió. Ha sido como juntar las piezas de un puzzle y ha quedado algo muy bonito".

"Face It Alone" salió al mercado como sencillo este el jueves y ya puede escucharse en las principales plataformas musicales, mientras que la 'boxset' de "The Miracle" se pondrá a la venta el 18 de noviembre y contendrá diferentes demos, entrevistas y grabaciones inéditas del álbum.

