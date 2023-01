La exestrella del Real Madrid, Gareth Bale, anuncia su retiro del fútbol profesional

LOS ÁNGELES - Gareth Bale, exfutbolista del Real Madrid, anunció este lunes su retirada del fútbol profesional tras 17 temporadas en la élite.

El galés, cuyo último club fue el Los Angeles FC, deja el fútbol a los 33 años, tras una exitosa carrera en la que ganó cinco Ligas de Campeones, tres ligas españolas y llevó a su selección a las semifinales de la Eurocopa 2016 y a su primer Mundial desde 1958.

"Después de haberlo sopesado cuidadosamente, anuncio mi inmediata retirada del fútbol de clubes e internacional", dijo Bale en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Me siento increíblemente afortunado de haber logrado el sueño de dedicarme al deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Momentos muy buenos y momentos malos en 17 temporadas que son imposibles de repetir, me depare lo que me depare el futuro", subrayó.

La carrera de Bale le llevó del Southampton, al Tottenham Hotspur, que pagó 15 millones de euros por él en 2007. En los 'Spurs' se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mundo, actuando por la banda izquierda, tanto de carrilero como de extremo, lo que despertó el interés del Real Madrid, que en 2013 desembolsó 100 millones de euros por él.

En el club blanco cosechó sus mayores éxitos, con cinco títulos de la Liga de Campeones, siendo decisivo en dos finales, además de tres ligas, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y una Copa del Rey.

Sus ocho temporadas en el club blanco estuvieron emborronadas por las tres últimas, en las que fue incapaz de tomar el relevo de Cristiano Ronaldo y su desinterés y caída en las lesiones manchó el historial de uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Real Madrid.

"Desde mi primer toque con el Southampton hasta el último con Los Ángeles, y todo lo que ha pasado entremedias, ha resultado una carrera que me llena de orgullo y gratitud. Jugar para mi país en 111 ocasiones es un sueño hecho realidad", afirmó.

En su carta de despedida, Bale se acordó de sus clubes, el Southampton, el Tottenham, el Real Madrid y el LAFC, así como de sus entrenadores, compañeros, agentes y familia.

"Ahora paso página con ganas de ver el próximo capítulo de mi vida. Es un momento de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura", señaló el galés.

Su carrera con la MLS

La primera MLS Cup para el LAFC siempre estará ligada al extraordinario gol de cabeza que anotó Bale en el minuto 128 para empatar 3-3 la final ante el Philadelphia Union.

El LAFC se alzó con el trofeo en los penaltis, pero nada de eso habría sido posible sin el épico cabezazo de Bale cuando, además, los angelinos jugaban con uno menos y habían encajado el 2-3 en el minuto 124.

"Queremos agradecer a Gareth todo lo que trajo a nuestro equipo", dijo este lunes en un comunicado el copresidente del LAFC, John Thorrington.

"Llegó aquí con la meta de ganar campeonatos en Los Ángeles y, como todo lo que ha hecho en todos los sitios durante su carrera, lo consiguió", añadió Thorrington al definir al galés como "uno de los jugadores más talentosos, dinámicos y excitantes de su generación".

Después de ganar cinco Champions League con el Real Madrid, Bale anunció su fichaje por el LAFC en junio de 2022 y se unió a un equipo cuyo ataque encabezaban Vela y el colombiano Cristian Arango y que acababa de incorporar a otro ilustre europeo como el defensa italiano Giorgio Chiellini.

"Es un honor increíble estar aquí", afirmó en una multitudinaria rueda de prensa de presentación.

"Este club es un proyecto increíble. Después de hablar con Larry Freedman y John Thorrington (ambos copresidentes del equipo), fue muy claro para mí que este era el lugar en el que quería estar", añadió.

En la final de la MLS Cup saltó al terreno de juego ya en la prórroga como reemplazo de Vela y, en esos 23 minutos, Bale certificó una vez más su idilio con las finales y la historia gracias a un cabezazo que tardará mucho en olvidarse en Los Ángeles.

"Es increíble marcar en finales porque es el momento más importante para un club y, sobre todo, para sus aficionados", dijo a los medios tras la final de la MLS Cup.

"Ha sido un esfuerzo colectivo enorme y es genial haber podido formar parte de ello con el gol", cerró.