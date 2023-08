Lo que revela el informe forense sobre la muerte del nieto de Robert De Niro

El nieto de Robert De Niro murió a causa de una combinación de drogas ilegales, incluido el fentanilo y la cocaína, dijo un médico forense de la ciudad de Nueva York.

Leandro Anthony De Niro-Rodríguez, de 19 años, fue encontrado inconsciente el 2 de julio en un apartamento en 55 Wall St. en el bajo Manhattan. El aspirante a actor fue declarado muerto en la escena, dijo la policía.

Una mujer, Sophia Marks, de 20 años, fue detenida poco más de una semana después de su muerte con relación al caso. Fue acusada de un cargo de distribución y posesión con la intención de distribuir fentanilo y alprazolam, y dos cargos de distribución y posesión con la intención de distribuir fentanilo, dijo la Oficina del Fiscal Federal en Manhattan.

El martes, se reveló que la causa de la muerte del adolescente fue "los efectos tóxicos del fentanilo, el bromazolam, el alprazolam, el 7-aminoclonazepam, la ketamina y la cocaína", dijo la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad. El deceso fue declarado un accidente.

No está claro si Marks enfrentará cargos federales adicionales. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos se negó a comentar. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de NBC News el miércoles.

Robert De Niro se negó a comentar. La madre de De Niro-Rodríguez, Drena De Niro, es la hija del dos veces ganador del Oscar.

Marks está acusada de vender tres pastillas falsificadas de oxicodona que contenían fentanilo y dos tabletas de Xanax a una víctima masculina de 19 años, según una denuncia penal federal. La víctima, cuyo nombre no figura en la denuncia, tomó una de las pastillas de oxicodona falsificadas y murió. Dos de las píldoras de oxicodona falsificadas, junto con otra mezcla de drogas, fueron encontradas dentro del apartamento de la víctima, según la denuncia.

Las autoridades dijeron que Marks sabía que las drogas ilícitas que vendía eran peligrosas y expresó su preocupación por ellas, dice la denuncia. En un mensaje de texto a la víctima el 30 de junio, supuestamente dijo sobre las píldoras: "Simplemente no me gusta que te las sirvan porque no tienen un guión", es decir, receta, dice la denuncia.

Marks supuestamente entregó las drogas a la víctima a través de un servicio de envío por automóvil. Las autoridades dijeron que alrededor de la 1:50 a. m. del 2 de julio, ella le envió un mensaje de texto a la víctima "¿Estás bien?" pero no obtuvo respuesta. Fue arrestada luego de una venta encubierta de drogas.

Este artículo fue originalmente publicado en inglés en NBC News. Para más contenidos, visita NBC News.

