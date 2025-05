Contra las cuerdas: ¿Caramelo sobrevivirá a la eliminación y será un Ave Fénix?

La situación de Caramelo dentro de La Casa de los Famosos All-Stars de TELEMUNDO no parece fácil. Aunque a lo largo de la semanas de competencia, el dominicano parecía ir seguro a la final del exitoso reality, un enorme obstáculo apareció el jueves en su camino.

Este lunes, compite junto a Adame y Luca por el voto de la audiencia, quien definirá cuál de los tres se queda a un paso de la última semana de la temporada All-Stars y es eliminado, mientras los otros dos se suman a Dania, Paulo, Rey Grupero y Rosa, quienes ya son finalistas.

Caramelo, uno de los integrantes de la nueva generación de participantes, ha resultado una revelación a lo largo de esta edición, en la que ha sumado apoyos no solo entre la audiencia que sigue al reality, sino también entre famosos, como Maripily, la ganadora de la cuarta edición, quien reparte sus votos entre el dominicano y Adame.

Si Caramelo sobrevive a la eliminación de este lunes estaría en posibilidad de ganar el premio de $200,000 en efectivo que se llevará el campeón de LCDLF All-Stars y sería el primero dominicano en hacerlo.

Dulce y amarga: ¿Cómo ha sido la participación de Caramelo en LCDLF?

Carlos Antonio Cruz, más conocido como Caramelo, es un dominicano radicado en Nueva York que saltó a la fama gracias a su carisma y simpatía en redes sociales, y eso lo catapultó hasta ser parte del reality más popular del mercado hispano de Estados Unidos.

El influencer dominicano, que hace gala de su alegría y ocurrencias bautizadas en la Casa como "carameladas", trabaja como repartidor de paquetes en Manhattan y un golpe de suerte le llevó a la televisión, donde presumía su físico trabajado.

Durante una conversación con Niurka en sus épocas de unión, Caramelo admitió que la vida le dio un golpe de suerte que supo aprovechar muy bien. Esto porque sus posts en redes sociales donde mostraba sus rutinas de ejercicio se hicieron virales. “Fui a programas americanos, entrevistas”, añadió.

En la presentación de su ingreso a LCDFL de TELEMUNDO, desde donde ha sumado seguidores y fama, Caramelo compartió: "Un like y otro like y otro like… Y con este cuerpito me llené de seguidores”.

Desde el inicio de la competencia, Caramelo mostró que a él le gustaba dar su opinión e incluso eligió no jugar detrás de otros líderes de la casa, situación que modificó al crearse “los tres mosqueteros” del cuarto Agua, cuando sumó esfuerzos con Niurka y Rey Grupero para defenderse y permanecer en la contienda.

Tras un aparentemente enamoramiento de Manelyk, la llamada “reina de los realities”, la presencia de Caramelo en la llamada "telenovela de la vida real" prácticamente explotó y le dio un rol protagónico: miles esperaban ver si avanzaba el romance entre el dominicano y su "fiera" como llamó a la influencer mexicana.

Sin embargo, este enamoramiento le valió a Caramelo una llamada de atención de su hermana, cuando lo visitó brevemente para una dinámica que descolocó al padre de tres hijos -dos propios y una de su pareja-, quien no solo se alejó de Manelyk sino que trató de posicionarse de forma individual y mostró actitudes que muchos dentro de la casa tacharon como soberbias.

Su carácter irascible contrasta con el dulce del nombre con el que es conocido y le ha llevado a protagonizar una serie de peleas subidas de tono, principalmente contra Luca y Paulo, quienes han sido calificado como provocadores expertos en desestabilizar a sus oponentes, pero también enfrentó a Lupillo, Adame y hasta Rey Grupero, quien hoy es su "brother".

Pese a ello y a las opiniones a veces poco afortunadas en temas de género, Caramelo cuenta con un nutrido grupo de seguidores que afirman en redes sociales que no solo lo salvarán de esta última nominación sino que lo llevarán a la gran final para que obtenga el codiciado premio.

