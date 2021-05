Lady Gaga revela que quedó embarazada tras ser violada por un productor a los 19 años

Lady Gaga dijo que quedó embarazada a los 19 años después de ser violada por un productor musical al principio de su carrera, un trauma que desencadenó un "brote psicótico total".

La cantautora habló sobre la terrible experiencia en el programa de Apple TV “The Me You Can’t See”, conducido por Oprah Winfrey y el príncipe Harry, que se centra en la salud mental.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Lady Gaga, cuyos éxitos incluyen "Born This Way" y "Shallow", recordó haber tenido un "brote psicótico total" años después de haber sido violada. "Durante un par de años, no fui la misma chica", dijo.

Gaga dijo que más adelante le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático después de ir al hospital por dolor crónico.

La ganadora del Grammy y el Oscar dijo que el productor la mantuvo "encerrada" en un estudio y amenazó con quemar su música si no se quitaba la ropa. La cantante se negó a nombrar al productor, explicando que ella "nunca quiere enfrentar a esa persona de nuevo”.

Gaga le dijo públicamente al conductor Howard Stern por primera vez en una entrevista de 2014 que había sido violada por un productor 20 años mayor que ella, y expresó que esa experiencia inspiró su canción de 2013, "Swine".