Le tiran un vaso en la cara al actor Jamie Foxx durante pelea en un restaurante

El actor Jamie Foxx resultó herido después de que alguien le lanzara un vaso que le dio en la boca, dijo su representante en medio de informes de que el comediante estuvo involucrado en una pelea en un restaurante de Beverly Hills, California.

El altercado ocurrió poco después de las 10 p.m. del viernes en Mr. Chow.

La policía de Beverly Hills dijo que los oficiales inicialmente recibieron una llamada sobre un "posible asalto con un arma mortal", pero determinaron que no tenía fundamento, según un comunicado de prensa.

"En cambio, el incidente involucró un altercado físico entre las partes", dijo la policía.

Se realizó una investigación preliminar y la policía completó un informe que documenta la presunta agresión. No se han realizado arrestos.

"Tuvo que recibir puntos de sutura y se está recuperando. Se llamó a la policía y el asunto ahora está en manos de las fuerzas del orden", dijo el representante de Foxx.

El incidente sigue al lanzamiento el martes del especial de Netflix de Foxx "What Had Happened Was" en el que comparte que sufrió una hemorragia cerebral que le provocó un derrame cerebral el año pasado.

Foxx dijo que se sometió a una cirugía en un hospital de Atlanta y luego recibió rehabilitación en un centro de Chicago.

