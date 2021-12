LeBron James se encuentra bajo los protocolos de COVID-19 de la NBA

LOS ÁNGELES - LeBron James ha sido colocado bajo los protocolos de salud y seguridad de la NBA, y fue descartado para el partido de Los Angeles Lakers contra los Kings de Sacramento el martes por la noche.

Es casi seguro que tal decisión signifique una de dos cosas: que James, quien dijo a principios de esta temporada que está vacunado, dio positivo por COVID-19 o tuvo un resultado no concluyente.

Si James dio positivo, probablemente estaría buscando un mínimo de 10 días fuera de los Lakers a menos que devuelva dos pruebas de PCR negativas en un lapso de 24 horas.

La noticia de que le falta tiempo llegó el mismo día en que la NBA subrayó su recomendación anterior, reiterada por la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, de que los entrenadores y jugadores que están vacunados reciban una inyección de refuerzo lo antes posible.

La NBA, en un memorando obtenido por The Associated Press, también dijo a sus equipos el martes que ha documentado 34 casos en los que un jugador, entrenador o miembro del personal completamente vacunado tuvo un caso importante de COVID-19. La liga ha dicho que alrededor del 97% de los jugadores están completamente vacunados, con Kyrie Irving de Brooklyn, que no ha jugado esta temporada debido a su estado, entre las excepciones.

Otras estrellas de la NBA ya se han perdido varios juegos esta temporada después de dar positivo, incluido Joel Embiid de Filadelfia, quien se perdió tres semanas mientras lidiaba con el virus.

El partido del martes marca la duodécima ausencia de James en los primeros 23 partidos de los Lakers esta temporada. Se perdió 10 partidos por lesiones y otro por la primera suspensión de la NBA en sus 19 años de carrera.

Promedia 25.8 puntos, 5.2 rebotes y 6.8 asistencias esta temporada. Si está fuera por 10 días, se perdería al menos cuatro juegos.