Marilyn Manson es sentenciado por sonarse la nariz sobre una camarógrafa durante un concierto

Marilyn Manson fue sentenciado el lunes a 20 horas de servicio comunitario y una multa por sonarse la nariz sobre una camarógrafa en un concierto de 2019 en Nueva Hampshire.

El rockero, de 54 años, quería comparecer por video en su audiencia por un cargo de delito menor, pero el juez le exigió que estuviera en la sala del tribunal en Laconia, a unas 30 millas al norte de Concord, la capital del estado.

Manson, cuyo nombre verdadero es Brian Warner, fue acusado de dos delitos menores de agresión simple derivados del incidente con la camarógrafa en un concierto en el Bank of New Hampshire Pavilion en Gilford el 19 de agosto de 2019.

Manson no refutó el cargo de sonarse la nariz en un acuerdo de culpabilidad negociado con los fiscales. La fiscalía acordó desestimar el otro cargo, que alegaba que le escupió la camarógrafa. Una declaración de no impugnación significa que Manson no impugna el cargo, por tampoco admite culpabilidad.

Manson fue multado por un poco más de $1,400 como parte del acuerdo, y $200 suspendidos. Necesita permanecer libre de arrestos y notificar a la policía local sobre cualquier actuación en Nueva Hampshire durante dos años.

El juez acordó permitir que Manson realizara su servicio comunitario en California. Mencionó a los periodistas que podría optar por trabajar con personas en rehabilitación. Manson tiene que presentar prueba de su servicio comunitario antes del 4 de febrero.

Según una declaración jurada de la policía, Manson se acercó a la camarógrafa Susan Fountain en la zona de barricada del lugar, acercó su rostro a su cámara y escupió “una gran flema”. Ella terminó con saliva en ambas manos. Manson se acercó a ella nuevamente más tarde, arrodillándose y tapándose una fosa nasal antes de soplarse un moco que cayó en los brazos y las manos de la camarógrafa.

Fountain dijo a través de un comunicado que es “la cosa más repugnante que un ser humano podría haber hecho”.

Manson “sopló una cantidad significativa de moco sobre Fountain”, dijo en una declaración jurada un sargento de policía que revisó el video del concierto. Después de eso, la vista de la cámara cambia y se puede ver a Manson “señalar y reírse de Fountain mientras ella baja y se marcha”, señala la declaración.

El lunes, Manson entró por la entrada principal del juzgado. Llevaba traje, e iba vestido de negro de pies a cabeza, con gafas de sol oscuras. Se identificó en el tribunal como Brian Warner, usando una voz suave.

Por lo demás, sólo respondió “sí” a las preguntas del juez sobre si entendía el procedimiento y no hizo ninguna declaración. El fiscal Andrew Livernois dijo que era su primer delito y que no tenía antecedentes penales.

Fountain no estuvo presente en la corte.

En un princpio, Manson se declaró inocente de ambos cargos en 2021. Estaba previsto que fuera a juicio en agosto. Su abogado había dicho que el tipo de filmación que hacía Fountain comúnmente expone a los camarógrafos a un “contacto incidental” con fluidos corporales.

“Es bien sabido que la actuación del acusado durante los últimos veinte años incluye actos impactantes y evocadores similares a los que ocurrieron aquí”, escribió el abogado Kent Barker. “La presunta víctima consintió en exponerse a un posible contacto con sudor, saliva y flema en espacios reducidos”.

Barker también había dicho que Manson planeaba argumentar que cualquier contacto relacionado con escupir o estornudar no fue intencional.

Si Manson hubiera ido a juicio por los cargos, cada uno podría haber resultado en una sentencia de cárcel de menos de un año y una multa de $2,000 si fuera declarado culpable.

Manson surgió como una estrella musical a mediados de la década de 1990, conocido tanto por generar controversia pública como por canciones exitosas como “The Beautiful People” y álbumes como “Antichrist Superstar” de 1996 y “Mechanical Animals” de 1998.

En mayo, un juez de California desestimó secciones clave de la demanda de Manson contra su ex prometida, la actriz de “Westworld” Evan Rachel Wood, en la que alegaba que ella inventó acusaciones de abuso sexual y físico supuestamente cometido por Manson durante su relación y que Wood alentó a otras mujeres acusarlo. Manson apelará ese fallo.

La demanda de Manson, presentada el año pasado, alega que Wood y otra mujer nombrada como acusada, Illma Gore, lo difamaron, le causaron intencionalmente angustia emocional y afectaron su carrera en la música, la televisión y el cine.

Varias mujeres han acusado a Manson en los últimos años por abuso sexual y de otro tipo. La mayoría de las acusaciones han sido desestimadas o han llegado a un acuerdo, incluida una demanda presentada por la actriz de “Game of Thrones” Esme Bianco.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sufrido abusos sexuales, a menos que denuncien públicamente.

Whittle reportó desde Portland, Maine.

