“A mí no me asustan las palabras de una exconvicta”: Maripily a Aleska

Maripily Rivera no se quedó callada y arremetió este viernes sin filtros contra Aleska Génesis, quien recientemente solicitó las grabaciones de las galas de La Casa de los Famosos All-Stars con la intención de tomar acción legal contra la boricua por expresiones que, según la modelo venezolana, atentaron contra su imagen.

Sin rodeos, la ganadora del reality dejó claro que no se retracta: “Te aclaro algo de una vez: no necesitas solicitar cámaras, te lo puedo repetir en tu cara, en privado, en público, en el canal o donde tú quieras. Porque yo sí soy frontal, por eso te gané”, expresó contundentemente.

Maripily añadió que sus comentarios están basados en información ya publicada en medios. “Con solo poner tu nombre en Google sale a la luz tu trayectoria de escándalos y asuntos negativos. No digo nada que no se haya reportado. Enójate con ellos o cuida tu imagen para que no te sigan definiendo”, sostuvo.

Pero fue más allá. En su mensaje, advirtió que evalúa tomar acciones legales en contra de Aleska por unas expresiones hechas durante una entrevista el pasado domingo 4 de mayo.

“Dijiste que yo estaba molesta porque Lupillo no me tomó en cuenta como mujer. No solo es una mentira, es un ataque personal. Es difamación que busca dañar mi imagen como mujer y profesional”, afirmó.

“La última persona en la vida en la que me fijaría sería en el señor Rivera. Yo no necesito que ningún hombre me dé valor ni brillo. Mi trayectoria la construí con trabajo, no con mentiras ni con relaciones filtradas a conveniencia”, agregó.

La empresaria boricua concluyó con una advertencia: “No me uses con tus dos caras para seguir respirando en este medio, porque conmigo se te acabó el show. A mí no me asustan las palabras de una ex convicta”.