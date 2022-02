Juegos Olímpicos: ¿qué países tienen más medallas?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 contarán con miles de atletas que representarán a una gran variedad de países. Algunos de esos países son ganadores constantes de medallas olímpicas, y sus banderas son ondeadas constantemente y llevadas por sus atletas en el podio.

Sin embargo, no todos los países tienen la misma suerte. Todavía hay una plétora de naciones que no han recibido ni una sola medalla en unos Juegos Olímpicos.

Aquí está la lista de los países que han ganado más competiciones y los que no han ganado medallas en la historia de los Juegos Olímpicos, contando tanto los JJOO de verano como los de invierno.

¿QUÉ PAÍS TIENE LA MAYOR CANTIDAD DE MEDALLAS OLÍMPICAS?

Cuando se trata del éxito olímpico general, es Estados Unidos y luego todos los demás.

EEUU ha ganado un total de 2,960 medallas en todos los años de competición, según Olympedia.org. Además, EEUU tiene varios récords en los Juegos Olímpicos, como el de mayor número de medallas de oro, plata y bronce. Después de ganar 39 oros y 113 podios en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el equipo estadounidense tiene ya 1,174 medallas de oro, 954 de plata y 832 de bronce.

La Unión Soviética sigue ocupando el segundo lugar en cuanto a medallas totales (1,204) y oros (473), mientras que Alemania es tercera en ambas categorías (339 oros, 1,056 medallas).

Gran Bretaña (964 medallas) y Francia (896 medallas) completan los cinco primeros puestos del medallero histórico.

¿QUÉ PAÍSES TIENEN EL MENOR NÚMERO DE MEDALLAS?

Aunque hay muchos países que no han ganado nunca una medalla -- y a eso llegaremos dentro de un rato --, también hay muchos que tienen un número muy pequeño de medallas. En algunos casos, se trata de una sola medalla a nombre del país.

Irak y Sudán están entre los países que tienen una sola medalla. Irak se llevó el bronce en gimnasia con pesas en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, mientras que el sudanés Ismail Ahmed Ismail ganó la plata en la carrera masculina de 800 metros en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Tanzania, Mozambique, Afganistán y Níger se encuentran entre los países con sólo dos medallas cada uno. Para Tanzania, los Juegos de Lake Placid de 1980 fueron la única vez que obtuvo una medalla en los Juegos Olímpicos. Suleiman Nyambui ganó la plata en la prueba masculina de 5000 metros y su compatriota Filbert Bayi también ganó la plata en la carrera de 3000 metros. Maria de Lurdes Mutola es la única atleta de Mozambique que ha ganado medallas. Compitiendo en los 800 metros femeninos, ganó el bronce en los Juegos de Atlanta 1996 y luego el oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

El afgano Rohullah Nikpai ha llevado a su país sus dos únicas medallas, al recibir una medalla de bronce en taekwondo tanto en 2008 como en el 2012. Las dos medallas de Níger han sido de Issaka Daborg, que ganó una medalla de bronce en boxeo en los Juegos de Múnich 1972, y de Abdoul Razak Issoufou, que ganó la plata en taekwondo en los Juegos de Río 2016.

¿QUÉ PAÍSES NO HAN GANADO NUNCA UNA MEDALLA EN LAS OLIMPIADAS?

Hay más de 60 países que han participado pero nunca han ganado una medalla olímpica. Y hay aún más que han obtenido medallas pero nunca se han llevado el oro a casa.

Bangladés es el país más poblado que aún no ha ganado una medalla. El país ha competido en 10 JJOO de verano y no ha conseguido subir al podio en todas las ocasiones. El Congo, que ha participado en 13 Olimpiadas de verano, es el segundo país más poblado que aún no ha conseguido medalla.

Con 21 participaciones de verano y 10 de invierno, Mónaco es el país que más veces ha participado en los Juegos Olímpicos sin obtener una sola medalla. Andorra, que ha participado en 24 Juegos (12 de verano y 12 de invierno), es el siguiente país que más tiempo lleva sin medallas.

¿QUÉ PAÍS HA GANADO MÁS MEDALLAS OLÍMPICAS EN UNOS JUEGOS?

EEUU consiguió un récord de 239 medallas totales en los terceros Juegos Olímpicos, celebrados en 1904 en St. Louis, Missouri. Los Juegos Olímpicos de 1904 fueron los primeros celebrados fuera de Europa y la primera vez que se utilizó el modelo de tres medallas.

La URSS tiene el segundo mayor número de medallas ganadas en unos Juegos, con 195 en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Es difícil no incluir un asterisco para estas Olimpiadas, ya que 66 países, incluido EEUU, boicotearon los Juegos ese año debido a la agitación política derivada de la URSS. Fue la primera vez que los Juegos Olímpicos se celebraron en un país comunista hasta las Olimpiadas de 2008 en Beijing.

El Reino Unido obtuvo 145 medallas, lo que supone el tercer puesto, en la cuarta Olimpiada, los Juegos de Londres de 1908.

¿QUÉ PAÍS HA GANADO MÁS MEDALLAS DE ORO OLÍMPICAS EN UN SOLO JUEGO?

No es sorprendente que EEUU tenga el récord de medallas de oro ganadas en una sola Olimpiada. El récord se estableció en Los Ángeles en 1984, cuando se llevó a casa 83 medallas de oro, en las que Carl Lewis igualó el récord de Jesse Owens con cuatro medallas de oro y Valerie Brisco-Hooks ganó tres oros.

La URSS tiene el segundo mayor número de medallas de oro en unos Juegos, con 80 en los controvertidos Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. La tercera mayor cantidad corresponde a EEUU, que ganó 73 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1904.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Bryan Murphy para NBC Sports Para más de NBC Sports entra aquí.