México: oposición se adelanta a gobierno y felicita a Joe Biden

MÉXICO - Líderes de la oposición mexicana felicitaron este sábado al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, mientras el gobierno mexicano aún guardaba silencio ante los resultados.

"Felicitamos a Joe Biden por su triunfo como el 46º presidente de Estados Unidos. Hacemos votos para que esta elección nos permita construir una relación bilateral basada en el respeto mutuo", declaró Marko Cortés, presidente del derechista Partido Acción Nacional (PAN).

México mira con expectativa la elección de Estados Unidos, donde Biden superó hoy los 270 votos necesarios del colegio electoral con sus victorias en Pensilvania y Nevada, además de la que declaran algunos medios en Arizona.

Los partidos de la oposición mexicana han acusado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de ayudar a la campaña de reelección de Donald Trump con su visita a la Casa Blanca de julio, el único viaje al extranjero que ha hecho el mandatario de México.

Preguntado por su opinión de la elección durante toda la semana, López Obrador insistió en sus ruedas de prensa que no se pronunciaría hasta conocer el resultado oficial, al lamentar que países como España hayan felicitado a su rival cuando la elección de México aún no se resolvía en 2006.

"Para que no haya malas interpretaciones, no podemos pronunciarnos, no debemos hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos, porque todavía no es un proceso concluido y tenemos que actuar con mucha prudencia", argumentó el viernes.

Su reacción al borde del llanto por lo que representa para ella y su familia la proyección de triunfo del candidato demócrata.

Sin embargo, los principales líderes de la oposición mexicana no coincidieron con el líder izquierdista.

"Confío en que el triunfo de Joe Biden represente una nueva era de respeto y trato digno para los migrantes mexicanos y latinoamericanos", expresó este sábado Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país por cerca de 70 años.

Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN en 2018, también celebró la derrota del "populismo".

"Funcionó la democracia en Estados Unidos. Fue derrotado Trump: un populista, narcisista, misógino, demagogo y mentiroso. Es una buena noticia para Estados Unidos y para el mundo", manifestó.

Representantes de estados fronterizos también aplaudieron la victoria del candidato demócrata.

El estado de Filadelfia le otorgó 20 colegios electorales a Biden, suficientes para alcanzar los 270 que necesitaba para derrotar a Donald Trump.

"Reconocemos a nuestro vecino Estados Unidos que eligió a Joe Biden como su nuevo Presidente. Llega a su fin la pesadilla Trump", declaró Samuel García, senador del norteño estado de Nuevo León, del partido Movimiento Ciudadano.

Hasta este momento, el gobierno de México no se ha pronunciado sobre la elección de Estados Unidos.

Los políticos de oposición también han expresado que esperan que el gobierno de Biden presione a la gestión de López Obrador en temas como energía, medioambiente y anticorrupción.