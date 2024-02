Por qué ya no estarán disponibles en TikTok las canciones de Bad Bunny o Taylor Swift

Por qué TikTok podría parecer (o sonar) un poco diferente cuando mires videos en la aplicación.

Esta semana, Universal Music Group, que representa a artistas de renombre como Taylor Swift, Bad Bunny y Drake, dijo que ya no permitiría su música en TikTok tras el vencimiento el miércoles de un acuerdo de licencia entre las dos compañías.

Ahora, el retiro de la música relacionada con UMG ha comenzado, confirmó TikTok, propiedad de ByteDance, a The Associated Press. A primera hora de este jueves, una amplia lista de canciones populares estaba desapareciendo de la biblioteca de la plataforma.

Es probable que la eliminación completa de la música con licencia UMG tarde unos días, pero lo más probable es que los ávidos TikTokers ya estén sintiendo los efectos.

A continuación, un resumen del desacuerdo

Las canciones que se van de TikTok son aquellas que tienen licencia de UMG, una empresa con un enorme alcance en toda la industria musical y, en consecuencia, en nuestra dieta digital actual.

“Universal Music Group es literalmente el sello discográfico más grande... en la historia de la industria de la música”, dijo Andrew Mall, profesor asociado de música en la Universidad Northeastern. Un “número incontable de pistas y sonidos” se vería afectado en TikTok, agregó, lo que limitaría significativamente las opciones para los creadores.

Los usuarios de TikTok que entren en la plataforma este jueves verán que ya no pueden buscar muchas canciones populares, incluida la música de Ariana Grande, Justin Bieber, Billie Eilish y más, en la pestaña “sonidos”.

Además de que los usuarios ya no tienen la opción de agregar estas canciones a sus retos de baile y otros contenidos de tendencia, también se eliminarán los videos anteriores con música de UMG. Según un portavoz de UMG, si estos videos existentes se silencian o se eliminan por completo dependerá de TikTok.

Los artistas tampoco podrán publicar el audio de sus canciones sin la autorización de UMG en TikTok. Si la música tiene una licencia de UMG, debe silenciarse, dijo el portavoz, señalando que la compañía protegerá sus derechos de autor.

Los videos de las giras de los artistas también podrían verse afectados, si esas canciones están representadas por UMG, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto. Esto puede complicarse si hay varios compositores, ya que también podría afectar a las grabaciones de otros sellos, añadió la persona.

Una vez más, es probable que la eliminación completa sea un proceso. Es posible que los TikTokers aún puedan acceder a parte de la música de UMG este jueves, por ejemplo, y los videos existentes pueden tardar unos días en silenciarse o eliminarse.

La expiración de la licencia entre UMG y TikTok llegó después de que las dos empresas no pudieran llegar a un nuevo acuerdo, y pronto compartieron acaloradas declaraciones.

En una carta del martes dirigida a artistas y compositores, UMG dijo que había presionado a TikTok acerca de tres asuntos: “compensación adecuada para nuestros artistas y compositores, proteger a los artistas humanos de los efectos nocivos de la IA (inteligencia artificial) y seguridad en internet para los usuarios de TikTok”.

UMG dijo que TikTok propuso pagar a sus artistas y compositores a una tasa que es una fracción de la tarifa que pagan otras redes sociales importantes, y agregó que TikTok representa apenas alrededor del 1% de sus ingresos totales. El gigante de la música también se mostró en desacuerdo con la promoción en TikTok de la creación musical con IA, que según UMG plantea riesgos para los artistas humanos, y con el historial de la plataforma, con lo que califica como discurso de odio, intolerancia, intimidación y acoso.

TikTok rechazó las afirmaciones de UMG, argumentando que ha llegado a acuerdos que dan prioridad a los artistas con todos los demás sellos y editores.

“Es triste y decepcionante que Universal Music Group haya puesto su propia codicia por encima de los intereses de sus artistas y compositores”, dijo TikTok.

A pesar de la expiración del acuerdo de licencia, los expertos señalan que todavía estamos en un momento de negociación entre UMG y TikTok, y probablemente no durará para siempre.

“Hemos visto esta película antes. Es un maravilloso enfrentamiento teatral entre dos grandes corporaciones... que quieren hacer valer su autoridad en el paisaje”, dijo el expresidente de Virgin EMI Records, un sello propiedad de UMG, Ted Cockle, quien ahora dirige la compañía de asesoría musical Mussel Music Management.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Es probable que los usuarios encuentren formas de adaptarse mientras tanto, agregó Cockle, pero él y otros dudan de que tal enfrentamiento dure mucho, señalando que una asociación entre UMG y TikTok es mucho más beneficiosa para ambas partes. Históricamente hablando, dijo Mall, las brechas para otros acuerdos de licencia en la era digital del siglo XXI generalmente han durado de un día hasta unos pocos meses.

También es probable que haya una presión adicional por parte de los creadores de TikTok, los artistas y sus fans.

“Esta es una plataforma realmente importante para los artistas”, dijo Alexandra J. Roberts, profesora de derecho y medios de comunicación en la Universidad Northeastern. “Puede que no afecte tanto a los artistas establecidos, pero algunos de ellos van a perder fuentes de ingresos. Y creo que vamos a ver fans frustrados, ¿verdad? Usuarios que no entienden o están enojados por el hecho de que no pueden usar, acceder o interactuar con el trabajo de algunos artistas”.

Representantes de artistas bajo la licencia de UMG, incluidos Taylor Swift, Bad Bunny, SZA, Drake, Ariana Grande y Billie Eilish, no respondieron de momento a las solicitudes de comentarios de AP.

Las posibles consecuencias de la retirada

Mall hizo hincapié en las consecuencias generales de retirar música de las redes sociales como TikTok, especialmente para los artistas más jóvenes en desarrollo. En esta situación, UMG y sus grandes artistas establecidos probablemente estarán “bien”, dijo, pero “los sellos más pequeños, los artistas más pequeños (no podrían) permitirse hacer algo como esto”.

Los creadores de contenido y los expertos en marketing ya se están preparando para cambiar según sea necesario. Jessica Henig, fundadora y directora ejecutiva de la firma de marketing musical Unlocked Branding, que trabaja en campañas que involucran música con licencia de UMG, dijo que no es lo ideal, pero que su equipo se ha acostumbrado a trabajar con contratiempos en el panorama de las redes sociales.

Aún así, Henig, quien anteriormente dirigió mercadotecnia por medio de influencers en Virgin EMI, dijo que el tiempo lo dirá.

“Si esto va a ser una cuestión de largo plazo, entonces podríamos tener una conversación diferente”, dijo.