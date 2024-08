Bad Bunny regresa a la lista de canciones del verano del expresidente Obama

WASHINGTON DC - El expresidente Barack Obama (2009-2017) compartió este lunes su ya tradicional lista de canciones del verano, en la que incluyó "Perro Negro", del puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano Feid.

La otra canción en español en esta lista compuesta por 44 temas es "Bad Boy", de los puertorriqueños Dei V, Chris Jedi y Gaby Music en colaboración con Ozuna y Anuel AA.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Como cada año, Obama combina en su lista novedades de la temporada con clásicos.

En esta ocasión mezcla temas como "Texas Hold 'Em'" de Beyoncé o "Wanna Be" de GloRilla con Megan Thee Stallion, con "Silvio" de Bob Dylan o "How Do U Want It" de 2Pac con K-Ci & JoJo.

Bob Dylan, 2Pac o Beyoncé son artistas recurrentes en las listas de reproducción del expresidente demócrata.

Desaparece de la lista de este año Rosalía, a la que Obama incluyó en 2023 con "Vampiros" junto a Raw Alejandro, en 2022 con "Saoko" y en 2019 con "Con Altura" junto a J Balvin.

Bad Bunny, por su lado, vuelve a un listado en el que ya estuvo en 2022 con "Ojitos Lindos" junto a Bomba Estéreo, o en 2019 con "Un Día (One Day)", canción de J Balvin en la que colaboraba junto a Dua Lipa.