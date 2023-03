Una por una: 10 claves para olvidar la bofetada de Will Smith y disfrutar de los Oscar 2023

LOS ÁNGELES, California - Los Premios Oscar celebran su 95 edición en el Teatro Dolby de Los Ángeles este domingo y, aunque muchos aún se acuerdan de la famosa bofetada de Will Smith, hay razones de sobra para pensar que la Academia de Hollywood ha pasado página y que esta entrega brillará por sí misma.

Estas son las 10 claves para disfrutar de los Oscar 2023:

1 - EQUIPO PARA LIDIAR CON IMPREVISTOS

La entidad organizadora de los Oscar ha hecho todo lo posible para dejar atrás el episodio de la bofetada y, con el fin de evitar que vuelva a ocurrir lo mismo en una gala, ha creado por primera vez en su historia un equipo de actuación para solventar crisis o imprevistos similares, aunque no ha ofrecido detalles sobre cómo funcionará.

Por lo pronto, Smith no estará en la gala de este año ni en las próximas después de que la Academia de Hollywood lo vetara de cualquiera de sus eventos de la próxima década.

La bofetada que Smith propinó al cómico Chris Rock por bromear acerca de la alopecia de su mujer, Jada Pinkett-Smith, eclipsó la ceremonia del 2022 y los responsables de la gala reconocieron que "la gestión de la situación no estuvo a la altura".

2 - DESDE FILMES DE GRAN PRESUPUESTO A CINE DE AUTOR

La categoría de mejor película este año revela un panorama heterogéneo en el que conviven filmes de gran presupuesto ("Avatar"), éxitos "indies" ("Everything Everywhere All At Once"), películas de directores de culto ("The Fabelmans") y producciones de autor disponibles en plataformas ("The Banshees of Inisherin").

3 - LOS REGRESOS DE BRENDAN FRASER Y KE HUY QUAN

¿Cómo no recordar al torpe Brendan Fraser de "George of the Jungle" o al simpático Ke Huy Quan de "The Goonies"? Los más nostálgicos están de enhorabuena porque ambos salen del ostracismo y vuelven a Hollywood.

El primero regresa gracias a su nominación a mejor actor por "The Whale", mientras que el segundo hace lo propio en la categoría de actor secundario por "Everything Everywhere All At Once".

Además, la icónica Jamie Lee Curtis, quien se postula como mejor actriz secundaria por su papel en "Everything Everywhere All At Once", también retorna a los focos.

4 - CINCO DEBUTANTES EN LA CATEGORÍA DE MEJOR ACTOR

Por primera vez desde 1935, los cinco finalistas en el apartado de mejor actor son debutantes: Austin Butler ("Elvis"), Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin"), Bill Nighy ("Living"), Paul Mescal ("Aftersun") y el mencionado Brendan Fraser ("The Whale") se estrenan en los Óscar.

5 - DISCRETA REPRESENTACIÓN LATINA

La representación latina este año se reduce a la cubana Ana de Armas ("Blonde") dentro de la categoría de mejor actriz; el mexicano Guillermo del Toro, con su adaptación de "Pinocchio", nominada a mejor película de animación; y su compatriota Alfonso Cuarón, con "Le Pupille", candidato a mejor cortometraje.

Asimismo, la cinta "Argentina, 1985", de Santiago Mitre, competirá en el apartado de mejor película internacional.

6 - KIDMAN, BANDERAS, HAYEK... Y JIMMY KIMMEL COMO PRESENTADOR

Esta entrega será presentada por estrellas consolidadas en Hollywood como Nicole Kidman, Antonio Banderas, Salma Hayek o Glenn Close, así como figuras que han adquirido mayor trascendencia en la última década, como Ariana DeBose, Andrew Garfield o Jessica Chastain, entre otros.

La Academia reveló los nominados a sus premios 2023. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

El cómico Jimmy Kimmel vuelve a ejercer como maestro de ceremonias después de asumir esta función en las entregas de 2017 y 2018.

7 - RIHANNA, PROTAGONISTA DE LAS ACTUACIONES MUSICALES

Rihanna, que regresó para actuar en el medio tiempo del último Super Bowl tras seis años sin ofrecer espectáculos en directo, estará también en los Oscar interpretando la canción "Lift Me Up", de la película "Black Panther: Wakanda Forever", nominada este año.

En la parte musical de la ceremonia también participarán Lenny Kravitz, con un homenaje a los miembros de la industria del cine fallecidos este curso; la artista pop Sofia Carson; el cantante y guitarrista David Byrne, o la cantautora y compositora Diane Warren.

8 - MICHAEL J. FOX Y PETER WEIR, ENTRE LOS PREMIOS HONORÍFICOS

La propia Warren ha sido una de las personalidades elegidas para recibir la estatuilla dorada honorífica -Governors Awards- por sus contribuciones a la industria del cine.

Estos galardones fueron entregados en una gala previa celebrada en noviembre y se concedieron también a los cineastas Peter Weir y Euzhan Palcy, y al actor Michael J. Fox, quien recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt dentro de los Governors Awards.

9 - UNA ALFOMBRA COLOR CHAMPÁN Y NO ROJA

Por primera vez en más de 60 años, las estrellas invitadas a la gala desfilarán por una alfombra de color champán, y no rojo, antes de acceder al Teatro Dolby.

10 - MEJORAR LOS REGISTROS DE AUDIENCIA, UNA TAREA FUNDAMENTAL

La 95 edición de los Oscar comenzará a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT del domingo y será emitida en Estados Unidos por ABC, una cadena que ha visto cómo los registros de audiencia caían en picada en las últimas dos décadas.

Después de llegar a un 28.9 % de los hogares estadounidenses en 2014, la gala fue perdiendo interés progresivamente hasta tocar fondo en 2021, con un 1.9 % de cuota de pantalla, y remontar tímidamente en 2022, cuando alcanzó un 3.8% de índice de audiencia.

Te contamos quiénes son.