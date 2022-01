Playoffs de la NFL: horarios, equipos y todo lo que necesitas saber

La temporada regular de 2021 de la NFL ha llegado oficialmente a su fin y todas las miradas se dirigen ahora al Super Wild Card Weekend.

El próximo fin de semana competirán los 14 equipos elegibles para los playoffs, por lo que los aficionados al fútbol no tendrán escasez de entretenimiento para iniciar la postemporada. Los comodines, o los campeones que no son de la división, se enfrentarán a los campeones de la división, y el cabeza de serie número 1 de cada conferencia obtendrá el único bye.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Esto es lo que debes saber antes del Super Wild Card Weekend.

¿QUÉ ES EL SÚPER WILD CARD WEEKEND DE LA NFL?

Por segundo año consecutivo, cada conferencia tendrá siete representantes en los playoffs de la NFL con la ampliación de las plazas de wild cards de dos a tres. Hay seis partidos de la NFL en los que se gana o se pierde, programados del 15 al 17 de enero, ya que el panorama de los playoffs se reducirá de 14 a ocho equipos.

Antes de 2020, seis equipos avanzaban a los playoffs y los campeones de división ocupaban los cuatro primeros puestos de cada conferencia. Las dos posiciones vacantes de cada conferencia se asignaban a los siguientes equipos que no ganaban su división, o a los wild cards. Los dos primeros clasificados obtuvieron un bye.

Antes de la temporada regular de 2020, la NFL anunció la adición de un tercer equipo comodín por conferencia, poniendo fin al bye del segundo clasificado.

¿CUÁLES SON LOS SEEDINGS DE LOS PLAYOFFS DE LA NFL?

Cada conferencia tiene siete equipos que compiten en los playoffs de la NFL. Los seedings son los siguientes.

NFC:

Green Bay Packers (13-3) Tampa Bay Buccaneers (13-4) Dallas Cowboys (12-5) Los Angeles Rams (12-5) Arizona Cardinals* (11-6) San Francisco 49ers* (10-7) Philadelphia Eagles* (9-8)

AFC:

Tennessee Titans (12-5) Kansas City Chiefs (12-5) Buffalo Bills (11-6) Cincinnati Bengals (10-7) Las Vegas Raiders* (10-7) New England Patriots*(10-7) Pittsburgh Steelers* (9-7-1)

* = Wild card

¿CUÁL ES EL BRACKET DE LOS PLAYOFFS DE LA NFL?

Aquí tienes un resumen de los wild card matchups y el bracket completo de los playoffs:

¿CUÁL ES EL HORARIO DEL SUPER WILD CARD WEEKEND DE LA NFL?

El fin de semana del Super Wild Card será desde el sábado 15 de enero hasta el lunes 17 de enero. Esta postemporada contará con el primer partido de playoffs de lunes por la noche en la historia de la NFL. La información de TV y streaming para todos los partidos del Super Wild Card Weekend se encuentra a continuación.

Sábado, 15 de enero

No. 5 Las Vegas Raiders vs. No. 4 Cincinnati Bengals, 4:30 p.m. ET, NBC (Stream)

No. 6 New England Patriots vs. No. 3 Buffalo Bills, 8:15 p.m. ET, CBS (Stream)

Domingo 16 de enero

No. 7 Philadelphia Eagles vs. No. 2 Tampa Bay Buccaneers, 1 p.m. ET, Fox (Stream)

No. 6 San Francisco 49ers vs. No. 3 Dallas Cowboys, 4:30 p.m. ET, CBS (Stream)

No. 7 Pittsburgh Steelers vs. No. 2 Kansas City Chiefs, 8:15 p.m. ET, NBC (Stream)

Lunes, 17 de enero

No. 5 Arizona Cardinals vs. No. 4 Los Angeles Rams, 8:15 p.m. ET, ESPN/ABC (Stream)

¿EN QUÉ CANAL TRANSMITIRÁN LOS PARTIDOS DE PLAYOFFS DE LA NFL?

NBC, CBS, Fox y ESPN emitirán los partidos del Super Wild Card Weekend. CBS y FOX cubrirán los Juegos de Campeonato de la AFC y la NFC, respectivamente. La Super Bowl LVI se transmitirá exclusivamente por NBC.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por NBCSports Para más de NBCSports.com entra aquí.