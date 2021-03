El gobernador de NY enfrenta nuevas acusaciones por conducta inapropiada contra exasistentes

Lo que debes saber Otras dos exasistentes del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijeron el sábado en tres publicaciones, incluida nuestra cadena hermana NBC 4, que Cuomo fue físicamente inapropiado con ellas.

Ana Liss le dijo al Wall Street Journal que el gobernador le tocó la espalda y le besó la mano. Por otro lado, Karen Hinton le señaló al Washington Post y a nuestra cadena hermana NBC 4 que la abrazó en una habitación de hotel con poca luz.

En las últimas dos semanas, al menos cinco mujeres han denunciado públicamente que Cuomo se tuvo comportamientos inapropiados con ellas. Docenas de demócratas ahora piden su renuncia.

NUEVA YORK - Otras dos exasesoras del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lo acusaron el sábado de comportamiento inapropiado en dos publicaciones diferente. Las nuevas acusaciones elevan a cinco el número de mujeres que señalan que el gobernador cruzó líneas verbales o físicas con ellas.

Los nuevos cargos, uno detallado en el Wall Street Journal y el otro en el Washington Post y NBC 4, probablemente aumentarán la presión de renuncia sobre el gobernador de tres mandatos. Ya más de 25 demócratas en todos los niveles de gobierno han pedido a Cuomo deje su cargo, un giro sorprendente para alguien que hace solo unos meses era considerado un posible favorito para la nominación presidencial del partido en 2024.

El Wall Street Journal informó que, según Ana Liss, exasistente de políticas y operaciones que trabajó con el gobernador de 2013 a 2015, Cuomo le preguntó si tenía novio, la llamó "cariño", le tocó la parte baja de la espalda y una vez le besó la mano mientras se levantaba de un escritorio.

Liss asimismo le dijo al periódico que era parte de un patrón de comportamiento que sentía que degradaba sus logros simplemente porque era mujer.

El periódico confirmó que habló con más de 30 funcionarios actuales o que trabajaron con Cuomo que describieron un ambiente de trabajo increíblemente intenso, uno que algunos caracterizaron como "tóxico".

Un portavoz de Cuomo emitió un comunicado en respuesta a la historia del Journal y reachazó las acusaciones: "Los reporteros y fotógrafos han cubierto al gobernador durante 14 años viéndolo besar a hombres y mujeres y posar para fotos. En la recepción pública de la mansión de puertas abiertas hay cientos de personas y posa para cientos de fotos. Eso es lo que hace la gente en política", dijo el portavoz, Rich Azzopardi.

La historia del Journal se produjo minutos después de una historia separada publicada en el Washington Post, que también citaba entrevistas extensas con más de 20 exempleados de Cuomo sobre lo que era presuntamente un lugar de trabajo "tóxico", y en el que supuestamente se preguntaba de forma rutinaria a las mujeres jóvenes sobre sus vidas amorosas.

El Post también entrevistó a otra exasistente de Cuomo de sus días en HUD, Karen Hinton, quien alegó en la publicación que en el año 2000, Cuomo la llamó a una habitación de un hotel en California, "con poca luz", la abrazó y la tiró de regreso cuando se alejó, antes de que finalmente salió de la habitación.

La oficina de Cuomo también emitió una declaración sobre la historia del Post, refiriéndose específicamente a las acusaciones sobre la cultura del lugar de trabajo: "La gente de este estado eligió al gobernador para que los represente cuatro veces durante los últimos 14 años y saben que él trabaja día y noche para ellos. No es ningún secreto que estos son trabajos duros, y el trabajo es exigente, pero tenemos un alto equipo de nivel con muchos empleados que han estado aquí durante años, y muchos otros que se han ido y regresado. El gobernador es directo con los empleados si su trabajo es deficiente porque la gente de Nueva York se merece nada menos que la excelencia", dijo Rich Azzopardi.

Hinton reafirmó estas acusaciones a nuestra cadena hermana NBC 4 donde dijo que el entonces miembro del gabinete se burló de ella durante una reunión que se suponía iba a ser sobre una conferencia de prensa. Ella dice que Cuomo la abrazó, y dice que podía sentir físicamente que él estaba sexualmente excitado.

"Comenzó a hacerme preguntas personales. Me sentí incómoda con esa conversación. Así que me levanté para irme y él caminó desde su sofá y me abrazó íntimamente. No fue solo un abrazo. Fue un abrazo íntimo. Me aparté. Me trajo de regreso. Me alejé de nuevo y dije 'mira, necesito dormir un poco, me voy' ", dijo Hinton a nuestra cadena hermana News 4 durante su primera entrevista televisiva sobre el incidente.

"Fue inapropiado. Ambos estábamos casados. Trabajé para él y era demasiado para hacerlo tan personal e íntimo", dijo.

Un portavoz del gobernador Cuomo negó estridentemente la afirmación de Hinton y le dijo a News 4: "Esto no sucedió. Karen Hinton es una conocida antagonista del gobernador que está tratando de aprovechar este momento para sumar puntos baratos con acusaciones inventadas de hace 21 años. Todas las mujeres tienen derecho a presentarse y contar su historia; sin embargo, también es responsabilidad de la prensa considerar la automotivación. Esto es imprudente".

Hinton dice que está hablando ahora, después de todos estos años, porque quiere apoyar a las mujeres que han dado un paso al frente al acusar a Cuomo de acoso sexual.

Hinton es una estratega de medios desde hace mucho tiempo que fue asistente de personal superior (y luego consultora) de Cuomo, y que también se desempeñó durante un tiempo como secretaria de prensa del alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, un rival de Cuomo. Hinton ha hablado abiertamente durante años sobre los problemas de los derechos de la mujer.

Hinton describió un entorno laboral difícil para las mujeres bajo Cuomo en HUD en el pasado, acusaciones que reflejan algunas de las afirmaciones actuales: referencias inapropiadas a novios, maridos, incluso sexo.

Y dijo que mientras estaba en HUD, Cuomo a veces tomaba decisiones de contratación basadas en la apariencia de una mujer. Ella dice que Cuomo le dijo una vez por qué no contrataron a una candidata aparentemente calificado con diez años de experiencia.

"Me senté en la entrevista y él me dijo más tarde que ella no era lo suficientemente atractiva para el trabajo, por lo que no la contrató", dijo.

Queda por ver cómo reaccionarán los legisladores y aliados del gobernador ante los nuevos cargos. A principios de esta semana, la líder de la mayoría del Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins, dijo que si había una acusación más creíble contra Cuomo, sería hora de que renunciara.

El presidente de la asamblea, Carl Heastie, cuya cámara iniciaría cualquier posible procedimiento de juicio político contra Cuomo, no ha ido tan lejos públicamente. Pero ha dejado en claro su disgusto por los acontecimientos recientes y ha apoyado firmemente los pedidos de que la fiscal general Tish James esté iniciando una investigación independiente.

Más allá de la investigación de James, que se encuentra en sus primeros días, los fiscales federales también están analizando el manejo estatal de los datos sobre las muertes por COVID en hogares de ancianos. Los informes de esta semana sugirieron que los ayudantes más cercanos de Cuomo eliminaron datos de un informe el verano pasado que indicaban que las muertes en hogares de ancianos eran un 50 por ciento más altas de lo que dijo la oficina del gobernador.

Los portavoces de Cuomo han negado cualquier irregularidad en ese caso específico, o en general con el manejo de los asilos de ancianos.