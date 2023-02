Arrestan a oficial por accidente donde murió un niño hispano de 12 años

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, junto con oficiales de policía de South Gate, anunció el miércoles el arresto de un ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles fuera de servicio involucrado en un accidente en noviembre de 2021 que mató a Isaiah Suárez Rodríguez, de 12 años.

Ricardo Castro, de 28 años, fue detenido el martes y acusado de sospecha de un delito grave. Está detenido con una fianza de $2 millones, según el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

El 3 de noviembre de 2021, una cámara de seguridad capturó un impactante accidente que mató a Isaiah Rodríguez en el Bulevar Firestone en South Gate.

La hermana de Isaiah Suárez Rodríguez, quien sobrevivió al accidente, giró a la izquierda en la Avenida San Juan cuando un camión que venía por la intersección chocó contra su vehículo.

Isaiah estaba en el asiento del pasajero.

Los trabajadores de un puesto de tacos cercano se apresuraron a ayudar.

“Las puertas estaban cerradas con llave para que no pudieran abrirlas”, dijo Alex López, un testigo. “Llamamos a la ventana y nos devolvieron el golpe”.

El departamento de policía de South Gate investiga el trágico accidente donde perdió la vida un menor de 12 años,quien viajaba en un vehículo que fue embestido por una camioneta manejada por un oficial del departamento del sheriff de Los Ángeles, que se encontraba fuera de servicio.

El auto de la hermana de Isaiah quedó destrozado más allá del reconocimiento. Ambos fueron llevados de urgencia al hospital donde murió Isaiah.

La policía de South Gate dijo que el conductor del camión era un ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles fuera de servicio. La policía dijo en ese momento que creían que la velocidad fue un factor importante en el accidente.

