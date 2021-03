Tiger Woods es dado de alta y se recupera en su casa tras violento accidente

LOS ÁNGELES - El golfista Tiger Woods dijo este martes que fue dado de alta del centro médico Cedars-Sinai, y que se está recuperando en casa de las lesiones severas sufridas en una pierna durante el accidente en Rancho Palos Verdes el pasado 23 de febrero.

“[Estoy] feliz de informar que estoy de regreso en casa y continúo con mi recuperación”, escribió Woods en su página de Twitter.

“Estoy muy agradecido por la efusión de apoyo y aliento que he recibido en las últimas semanas"...

"Gracias a los increíbles cirujanos, médicos, enfermeras y personal del centro médico Harbor-UCLA y Cedars-Sinai. Todos me han cuidado mucho y no puedo agradecerles lo suficiente. Me recuperaré en casa y trabajaré para estar más fuerte cada día”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Woods vive en Florida, pero estaba en el sur de California cuando ocurrió el accidente, en el torneo de golf Genesis Invitational en el club de campo Riviera.

El accidente ocurrió a las 7:12 a.m. del 23 de febrero, en dirección norte del bulevar Hawthorne en Blackhorse Road. El Genesis GV80 SUV que Woods conducía, golpeó la mediana del centro en el bulevar Hawthorne, rodeando los carriles hacia el sur, y se volcó antes de quedar en el costado alrededor de 30 yardas del lado de la carretera.

Ningún otro vehículo estuvo involucrado en el accidente y no se reportaron otros heridos.

La primera persona en llegar al lugar le dijo a los oficiales del alguacil que Woods estaba inconsciente dentro del vehículo. El primer ayudante del alguacil en responder encontró al golfista de 45 años despierto y receptivo, pero con lesiones graves en las piernas.

Fue llevado al centro médico Harbor-UCLA, donde fue operado por múltiples fracturas en la pierna y el tobillo derechos. Luego fue trasladado al centro médico Cedars-Sinai para el trabajo de seguimiento.

No se ha dado a conocer más información sobre su recuperación médica, y no estaba claro si Woods podría regresar al campo de golf.

Continúa una investigación sobre la causa del accidente, pero el alguacil Alex Villanueva ha dicho que no se espera que Woods enfrente cargos criminales, insistiendo en que no fue más que un accidente.