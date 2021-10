Captan en video al cantante Lalo Mora tocándole el seno a una fanática que quería una foto

El famoso cantante norteño Lalo Mora está en el medio de una nueva controversia luego de que apareciera en redes sociales un video en el que parece sobrepasarse con una fanática que quería una fotografía con él.

En el video de solo unos segundos, se observa al cantante posando con una fanática para una foto y luego, poniendo su mano en el seno izquierdo de la mujer por unos segundos.

La mujer, cuya identidad se desconoce, le remueve la mano de inmediato y se aleja del cantante.

Hasta el momento, se desconoce cuándo y dónde ocurrió el incidente. El cantante tampoco se ha pronunciado al respecto.

Esta no es la vez que el comportamiento de Eduardo Mora Hernández, nombre completo del artista, con sus seguidoras despierta críticas en las redes sociales.

En julio, circularon videos en los que aparece besando en la boca a una fanática y metiendo la mano en la blusa de otra.

Al hablar con la prensa sobre el incidente, Mora defendió su acción y dijo que no veía nada de malo.

"Lo que pasa es que soy hombre y me gustan las damas, pero a morir. Siempre me han gustado si no, no hubieran nacido mis niñas. Dos, nos gustan las damas y queremos darles un besito ¿Qué de malo tiene y qué de raro tiene?", declaró en aquel entonces.