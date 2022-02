La gira mundial de Justin Bieber comienza en San Diego y la oportunidad de conocerlo en París

SAN DIEGO - Antes de "All Around the World", la estrella del pop Justin Bieber iniciará su gira internacional en el Pechanga Arena en San Diego. El lugar del Midway District estará lleno hasta el tope para el concierto con entradas agotadas.

Han pasado años y las Beliebers han esperado pacientemente la gira desde que se anunció en 2019. El "Justice World Tour", que se suponía que sería un evento de 2020, se pospuso debido al coronavirus. Esta vez, sin embargo, la estrella del pop anunció una nueva asociación que les dará a los fans la oportunidad de ganar dulces experiencias. Incluyendo la oportunidad de un viaje a Paris para conocer al cantante.

En colaboración con Propeller, que ofrece puntos a los activistas en función de las buenas acciones que realizan, Bieber anunció la iniciativa "Justicia en Acción". Con esto el cantante espera crear conciencia sobre la acción climática, el registro de votantes y la reforma de la justicia penal. Cada noche de la gira ofrecerá oportunidades de acción local para que participen los asistentes al concierto.

Los participantes tendrán la oportunidad de actualizar sus boletos a asientos de nivel VIP y los fanáticos en todas partes, tengan o no boletos ya, pueden ingresar para tener la oportunidad de volar a París para asistir al concierto de Bieber en el Accor Arena y conocerlo en persona. .

El concierto de Bieber en San Diego está programado para comenzar a las 7:30 p.m. Para obtener una lista de las fechas completas de la gira, haz clic aquí.