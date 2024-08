Realizan arresto en relación con la muerte del actor Matthew Perry

Las autoridades realizaron un arresto el jueves en el sur de California en relación con la muerte accidental por sobredosis del actor Matthew Perry, dijeron a NBC News fuentes policiales.

Los agentes federales entregaron varias órdenes de arresto en el sur de California el jueves temprano en relación con la muerte accidental del actor Matthew Perry el año pasado, dijeron fuentes policiales al I-Team de la estación hermana NBC4.

Perry tenía 54 años cuando lo encontraron inconsciente en la piscina de su casa en el área de Pacific Palisades y los paramédicos lo declararon muerto.

El médico forense del condado de Los Ángeles concluyó que la muerte de Perry el 28 de octubre de 2023 fue el resultado de los efectos agudos de la droga ketamina y enumeró los factores contribuyentes de ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina, un medicamento utilizado para tratar el trastorno por consumo de opioides.

Detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles y agentes de la Administración para el Control de Drogas y del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos han estado investigando la fuente de la ketamina.

Perry había estado recibiendo terapia de infusión de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad, pero su última sesión con sus médicos de cabecera tuvo lugar más de una semana antes de su muerte, y el médico forense señaló que la ketamina en el organismo de Perry “no podía provenir de esa terapia de infusión, ya que la vida media de la ketamina es de 3 a 4 horas, o menos”.

