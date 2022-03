Will Smith le da una bofetada a Chris Rock en los Oscar y se disculpa entre lágrimas

La ceremonia de los Premios Oscar de la Academia que se realizó este domingo en Los Ángeles se vio sacudida por una inesperada reacción de Will Smith, quien aparentemente se ofendió por una broma hecha por Chris Rock sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

El comediante hizo un chiste en referencia al cabello rapado de Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia, lo que habría causado la molestia de Will Smith, quien se levantó de su asiento, se acercó a Christ Rock y aparentemente le pegó una bofetada en la cara.

Después de volver a sentarse, Smith le gritó a Rock que "mantuviera el nombre de mi esposa fuera de su **** boca".

"Wow... wow... esta es la noche más grandiosa en la historia de la televisión", comentó Chris Rock luego del incidente.

La actriz Jada Pinkett Smith reveló en 2018 que padecía de alopecia y desde entonces ha vivido con los desafíos de su condición, entre ellos vivir con su cabeza rapada.

El momento conmocionó a la audiencia del Dolby Theatre y a los espectadores en casa. En la pausa comercial, el presentador Daniel Kaluuya se acercó para abrazar a Smith y Denzel Washington lo acompañó al costado del escenario. Los dos hablaron y se abrazaron y Tyler Perry se acercó a hablar también.

WILL SMITH LLORA LUEGO DEL INCIDENTE

Después del polémico incidente, Will Smith recibió el premio Oscar a mejor actor por su actuación "King Richard" y durante su discurso se disculpó con los Premios de la Academia y con los compañeros con los que estuvo nominado en una de las categorías más importantes de la noche.

"Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí. Se trata de poder arrojar luz sobre todas las personas", dijo un conmovido Will Smith.

"Estoy llamado en mi vida a amar a la gente y proteger a la gente y ser un río para mi gente. Para hacer lo que hacemos tienes que ser capaz de soportar el abuso, de que la gente hable locamente de ti. En este negocio, tienes que aguantar gente que te falte al respeto y tienes que sonreír y fingir que está bien", aseguró el actor estadounidense.

Smith agregó que quiere ser un "recipiente de amor y un embajador de ese tipo de amor, cuidado y preocupación. Ser capaz de cuidar a mi mamá, a mi familia, a mi esposa".

Y finalizó: "Espero que la Academia me invite nuevamente".

Hasta el momento Chris Rock no ha emitido ninguna otra declaración sobre el incidente.