Sandra tiene la personalidad jovial perfecta para su trabajo en Transporte de Pacientes de CHA Everett Hospital. "Paso mucho tiempo escuchando y hablando con los pacientes mientras los traslado de un piso a otro", explicó Sandra. Se siente identificada con sus experiencias porque es como muchos de ellos. Está tratando de controlar su propia enfermedad. Sandra tiene diabetes.

La salud de las personas en Estados Unidos está cambiando. A medida que las personas aumentan de peso, y a medida que envejecen, más personas desarrollan diabetes. Hoy, hay 30 millones de personas con diabetes en Estados Unidos y aproximadamente 84 millones con prediabetes. Esto se ha triplicado en los últimos 20 años y los hispanos/latinoamericanos corren mayor riesgo.

"Es preocupante que una de cada cuatro personas con diabetes no sepa que la tiene. Puede ser muy peligroso", dijo Lorky Libaridian, MD, médica de atención primaria en CHA Revere Care Center. "El tipo más común de diabetes es el tipo II, con factores de riesgo que incluyen el sobrepeso o la obesidad, antecedentes familiares, ser mayor de 45 años, realizar actividad física menos de tres veces a la semana y haber tenido diabetes gestacional. Sin embargo, es posible que la persona no presente ninguno de estos factores de riesgo y aun así contraer la enfermedad".

Aunque la diabetes es la séptima causa principal de muerte en Estados Unidos, es la causa número uno de insuficiencia renal, amputaciones de miembros inferiores e inicio de ceguera en adultos. En el caso de Sandra, ella presentaba algunas señales de advertencia. "Estaba muy cansada y sedienta todo el tiempo. El padre de mi madre también tenía diabetes. La clave es detectarlo temprano, de modo que es muy importante que la gente se realice un examen".

Otros síntomas pueden incluir entumecimiento u hormigueo en los dedos de las manos y de los pies, aumento de la micción, infecciones por hongos, visión borrosa y dolores de cabeza. Consultar a un médico de inmediato para un análisis de sangre simplemente puede proporcionar respuestas rápidas. "Muchas personas comparan la diabetes con la necesidad de tomar insulina. Actualmente, hay muchas opciones de tratamiento como los medicamentos orales. El aspecto más alentador de esta enfermedad es que algunas personas pueden revertirla o posponerla al modificar su estilo de vida", dijo la Dra. Libaridian. "Tengo pacientes que están controlando su enfermedad y ya no necesitan medicamentos porque han reducido sus niveles de azúcar en sangre mediante una dieta consciente y el ejercicio".

"Cuando empecé a ver a la Dra. Libaridian, yo no estaba bien. Estaba desanimada y me creía lo que algunos de mis parientes me decían, que estaba gorda y fea. Ahora, cuando vengo para mi chequeo cada tres meses en CHA, es como una "salida con amigas". Perdí 24 libras con mi nueva membresía al gimnasio y con muchas caminatas con mi perro. He reducido mi A1c de 10 a 7,7 y voy a llegar a mi objetivo de 6,5. La clave es no dejar que la diabetes te venza, sino vencerla".

"La prueba de hemoglobina A1c mide la hemoglobina glicosilada y nos indica cuál ha sido el nivel promedio de azúcar en la sangre de la persona en los últimos dos o tres meses", dijo la Dra. Libaridian. "Esto es importante porque, si bien un análisis de sangre con pinchazo en el dedo nos indica el nivel de azúcar en sangre en ese momento, no nos dice si ha sido realmente alto o bajo otras veces. Y sabemos que el azúcar en sangre puede variar mucho según la hora y el día". Los pacientes con diabetes y prediabetes trabajan para mantener sus niveles de A1c bajo control. En la mayoría de los casos, esto significa que la prueba A1c de un paciente da menos de 8 y, en muchos casos, entre 6 y 7. A menudo se necesita un equipo para ayudar a las personas a controlar su enfermedad y su A1c. En CHA, los doctores, los enfermeros, los farmacéuticos y los nutricionistas ayudan a la gente a mantener un estilo de vida saludable y a controlar su diabetes.

"Ofrecemos una prueba de A1c POC en el día, antes de que el paciente vea a su proveedor", explicó el asistente médico Josué Umanzor. "Así, el proveedor puede conversar sobre los resultados con cada paciente, además de brindar recomendaciones, explicar el significado de los resultados y cómo tener un mejor control de los niveles de diabetes. El equipo vincula al paciente con recursos que le ayudan a controlar su diabetes, incluido el acceso a un nutricionista certificado que puede ayudar al paciente a planificar una dieta saludable".

"La Dra. Libaridian y a mi farmacéutica, Vicky Liu cayeron del cielo", dijo Sandra. "Vicky me ayuda con mis medicamentos y realmente está funcionando. No siempre es fácil, pero es mi elección y estoy decidida. No puedo cambiar el pasado, pero puedo controlar el futuro. Cuento con el equipo y el apoyo necesarios para seguir mirándome al espejo y ver mi futuro".

