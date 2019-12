El siguiente contenido fue creado bajo la consultoría de Cambridge Health Alliance. De ninguna manera refleja el trabajo u opinión del equipo editorial de Telemundo Nueva Inglaterra. Para más información sobre CHA haz clic aquí.

Stephanie Bonilla, Esq. es una abogada asociada de Equal Justice Works para Kids In Need of Defense (KIND), patrocinado por Microsoft Corporation y Pfizer, Inc. La Sra. Bonilla trabaja específicamente con jóvenes inmigrantes relacionados con niños que actualmente son atendidos en los tres Centros de Salud para Adolescentes de CHA.

La Sra. Bonilla hizo una pausa antes de compartir sus experiencias con los niños a quienes defiende. "La historia de cada uno es diferente, pero existe una generalidad en su lucha. Lo que todos procuran encontrar es seguridad y estabilidad."

Imagínese un niño de siete años, solo, frente a un juez y rodeado de fuerzas policiales. O un niño con cicatrices en su cuerpo a causa de la violencia doméstica. O una joven de 14 años violada por una pandilla. O un joven de 16 años que habla de suicidarse porque no pudo proteger a sus hermanos menores del abuso que él también sufrió. O una adolescente que fue testigo de violencia extrema y que huyó por las amenazas y el temor de padecer lo mismo.

Estas son historias reales de niños locales que inmigraron a los Estados Unidos. Para ayudarlos, y ayudar a otros como ellos, CHA se ha asociado a Kids in Need of Defense (KIND) en Boston. KIND es una organización nacional que trabaja para proteger a niños refugiados e inmigrantes, con diez oficinas en todo el país y con sede en Washington D.C. Esta asociación apoya a niños que afrontan dificultades como la inmigración, brindándoles acceso a servicios de asesoría jurídica gratuita sobre inmigración en CHA y, si reúnen los requisitos, representación legal gratuita.

Desde que inició esta asociación con KIND en septiembre de 2017, la Sra. Bonilla ha proporcionado asesoría a más de 40 niños con respecto a su situación legal y los ha contactado con otras organizaciones y abogados para mayor apoyo. En algunos casos, ella representa directamente a los niños con los que ha tratado.

El programa puede ayudar a algunos jóvenes a regularizar su situación legal en los EE. UU., lo cual les permite mejorar su calidad de vida y obtener mayor acceso a una cobertura médica y a beneficios de servicios sociales. Los niños que trabajan con la Sra. Bonilla son vinculados a los servicios de salud médica y mental en CHA, un componente fundamental para contribuir con su estabilidad, bienestar y recuperación de traumas.

Los jóvenes que la Sra. Bonilla ha conocido vivieron experiencias que la mayoría de los niños estadounidenses solo han visto en las películas. Algunos fueron detenidos al cruzar la frontera con los EE. UU. y enviados con algún familiar después de su detención. Otros no tienen dónde ir y terminan bajo cuidados adoptivos. Muchos han pasado por situaciones traumáticas y son obligados a pasar por un proceso legal intimidatorio solos; no hay derecho a un abogado en las cortes de inmigración, ni siquiera para los niños.

Su cliente más pequeño está por cumplir cuatro años y cruzó la frontera con un hermano mayor. "Siguen siendo niños en muchos aspectos. Les gusta jugar con muñecas, comer pizza y jugar juegos. Solo quieren ser niños y vivir una vida normal", dijo la Sra. Bonilla. "Estos niños son increíblemente resistentes, pero lo que más necesitan es tener acceso a los servicios".

Si conoce a algún niño que podría necesitar asesoría legal sobre inmigración, comparta este número de teléfono (857-400-9467) con ellos. Los niños pueden llamar o enviar un mensaje a este número, para ponerse en contacto con la Sra. Bonilla. Al comunicarse, se programará una entrevista con la Sra. Bonilla en donde se encuentren (ella rota entre los tres Centros de Salud para Adolescentes de CHA - CHA Cambridge Teen Health Center, CHA Everett Teen Center, CHA Somerville Teen Connection).

