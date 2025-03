Los estafadores siempre buscan maneras de robarle su dinero y aprovechan la temporada de impuestos para intentar engañar a los contribuyentes y hacerlos caer en diversas estafas.

Con millones de estadounidenses compartiendo información personal y financiera, la temporada de impuestos es un momento ideal para que los estafadores roben no solo su reembolso, sino también su identidad, según los expertos.

"Cualquiera puede ser víctima", afirmó Jennifer Hessing, directora de análisis de fraude en Wells Fargo.

Hessing comentó que, en su experiencia, alguien presentó una declaración de impuestos en su nombre con información personal robada. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detectó la declaración fraudulenta, y Hessing ahora ha establecido un PIN de protección de identidad con el IRS.

Configura un PIN de protección de identidad

La precaución de Hessing es una buena opción para imitar. Un PIN de IP (un número único de seis dígitos) verifica su identidad al presentar una declaración electrónica o en papel, e impide que otra persona presente una declaración de impuestos con su información personal. Las víctimas de robo de identidad relacionado con impuestos que hayan resuelto sus problemas reciben un nuevo PIN por correo del IRS cada año.

Las personas también pueden solicitar un PIN de IP de forma proactiva a través del IRS. Su cónyuge y sus dependientes también pueden obtener un PIN de IP si, una vez que se someten a un proceso de verificación, pasan por ello.

"No espere a ser víctima para recibir esto", dijo Hessing.

Como muestra de la creciente sofisticación de las estafas dirigidas a los contribuyentes, los estadounidenses perdieron $9,100 millones en fraudes fiscales y financieros en 2024, según el IRS.

"Ya no es un problema secundario", afirmó Steve Grobman, director de tecnología de McAfee, empresa de ciberseguridad. Casi uno de cada cuatro estadounidenses (el 23%) se ha visto afectado por una estafa fiscal en algún momento, según una encuesta reciente de McAfee.

Ignora correos electrónicos y mensajes de texto fiscales inesperados

Una de las maneras más fáciles de evitar ser estafado es ignorar los mensajes de texto o correos electrónicos que parecen urgentes y que dicen provenir del gobierno o de un servicio de preparación de impuestos, según los expertos.

Los estafadores suelen usar tácticas de urgencia y miedo en sus mensajes para manipular a las víctimas y lograr que actúen rápidamente sin verificar la legitimidad de la fuente, con el objetivo de robar información confidencial o instalar malware, explican los expertos.

El IRS afirma que no inicia contacto por mensaje de texto o correo electrónico con respecto a pagos o reembolsos de impuestos. Si recibe un mensaje inesperado sobre un asunto tributario, no reaccione impulsivamente, aconsejan los expertos. No haga clic en ningún enlace del mensaje. En su lugar, verifique la fuente directamente a través del sitio web del IRS o con su asesor fiscal de confianza.

"El IRS no lo llamará para exigirle un pago inmediato", dijo Hessing, ni lo amenazará con "deportarlo o encarcelarlo si no paga su factura ahora mismo".

No pagues tus impuestos con criptomonedas

Mientras tanto, los estafadores estudian la demografía para estafas con criptomonedas. Según McAfee, los hombres son el blanco más frecuente de las estafas fiscales con criptomonedas.

“Los estafadores crean narrativas que parecen plausibles, como que si pagas tus impuestos con criptomonedas, puedes extender la fecha límite o obtener un descuento”, dijo Grobman. (Ninguna de estas afirmaciones es correcta. Además, el IRS no permite pagar impuestos federales con criptomonedas, aunque algunos estados sí lo permiten).

A diferencia de las tarjetas de crédito y las transacciones bancarias, pagar con criptomonedas carece de garantías. El IRS trata las criptomonedas como propiedad a efectos fiscales y no las acepta como forma de pago.

“Si pagas a alguien con criptomonedas, la mayoría de las veces, pierdes el dinero”, dijo Grobman.

Mejora tu "higiene cibernética"

Para proteger sus datos personales, los expertos recomiendan a los contribuyentes usar contraseñas seguras y únicas para cada cuenta y habilitar la autenticación de dos factores siempre que sea posible. Además, nunca reutilice las contraseñas de sus cuentas en línea ni las comparta con nadie.

Comuníquese con sus instituciones financieras para conocer las medidas de seguridad disponibles.

“Preguntar cómo puede proteger mejor su vida digital es una excelente estrategia de ciberseguridad para quienes se encuentran en la desafortunada situación de haber sido víctimas de una estafa”, afirmó Grobman.

Qué debes hacer si te han estafado

Si crees que has sido estafado, le han robado su información o sospecha que alguien está cometiendo fraude fiscal, denúncielo a las autoridades gubernamentales. El IRS recomienda que si le robaron su número de Seguro Social o su número de identificación fiscal personal, denúncielo de inmediato a la Comisión Federal de Comercio (FTC) en IdentityTheft.gov y al IRS.

Si ha sido estafado y alguien usó su información para presentar una declaración de impuestos, obtenga una copia de la declaración y envíe un formulario de Declaración Jurada de Robo de Identidad en línea o envíelo por correo al IRS.

Si su preparador de impuestos presentó una declaración fraudulenta, envíe por correo un formulario de Queja del Preparador de Declaraciones para informar al IRS.

También puede encontrar información sobre estafas dirigidas a veteranos, miembros del servicio militar y sus familias o cuidadores en VSAFE.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sharon Epperson y Stephanie Dhue para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.

