CNBC: ¿Cómo puedes mantener un puntaje de crédito perfecto?

Puede ser difícil imaginarse saliendo de una deuda de tarjeta de crédito de $100,000 y aumentando su puntaje crediticio en 400 puntos. Pero es posible: pregúntale a Lynnette Khalfani-Cox.

Khalfani-Cox aumentó su puntaje crediticio de 400 a un perfecto 850 después de pasar tres años pagando su deuda. Ahora, la autora de bestsellers del New York Times enseña a otros cómo hacer lo mismo a través de sus libros, incluido el recién publicado “Bounce Back: The Ultimate Guide to Financial Resilience” y su plataforma de educación financiera, The Money Coach.

Aunque su puntaje crediticio es de 806 en la fecha del último informe el 20 de enero, dice que todavía recibe los mismos beneficios que cuando tenía un 850 perfecto.

Esto se debe a que el puntaje más reciente de Khalfani-Cox todavía la ubica en la categoría de puntaje crediticio “excepcional”. Estos son los rangos que Experian define como pobre, regular, bueno, muy bueno y excepcional.

Pobres: 300 a 579

Feria: 580 a 669

Bueno: 670 a 739

Muy bien: 740 a 799

Excepcional: 800 a 850

Pero no necesariamente es necesario estar en el rango de 800 para obtener los términos más favorables cuando solicita algo como una nueva tarjeta de crédito o un préstamo personal, dice Khalfani-Cox.

Durante el año pasado, su puntuación fluctuó de 765 en febrero de 2023 a 839 en agosto de ese año y luego 806 en enero de 2024.

“Mi puntaje FICO de 800 o 850 no me brindará mejores tasas de préstamo o términos que la persona que tiene un puntaje FICO de 760 o 780”, le dice Khalfani-Cox a CNBC Make It. "Una vez que esté en el rango de calificación crediticia perfecto, los bancos se esforzarán por hacer negocios con usted".

Cómo Khalfani-Cox se mantiene en el rango de puntaje crediticio "perfecto"

Dado que su historial de pagos representa el 35% de cómo se calcula su puntaje crediticio, Khalfani-Cox seguramente nunca dejará de realizar un pago.

"Tengo un historial crediticio muy largo de más de 25 años", dice. "Tengo un excelente historial de pagos y nunca dejo de realizar ningún pago".

Además, Khalfani-Cox nunca agota todo su límite de crédito, lo que la ayuda a mantener su tasa de utilización de crédito por debajo del 10%. Su tasa de utilización de crédito es la cantidad de crédito disponible que está utilizando y cuenta como otro 30% de cómo se determina su puntaje crediticio.

"Los llamados estudiantes de alto rendimiento FICO que están en el rango de 760 a 850 generalmente tienen una tasa de utilización de crédito del 10% o menos, y normalmente mantengo mis cosas en esa zona", dice.

Tampoco solicita nuevas tarjetas de crédito o préstamos a menos que "realmente lo necesite".

Esto se debe a que cuando solicita una nueva línea de crédito, los prestamistas realizan lo que se llama una “investigación exhaustiva”, en la que extraen su informe crediticio de una de las tres principales agencias de crédito (Experian, Equifax o Transunion) para analizar su situación historial crediticio y tenga una idea de lo riesgoso que podría ser prestarle fondos.

El grado en que una investigación exhaustiva afecta su puntaje crediticio varía y solo representa el 10% de cómo se calcula su puntaje. Sin embargo, puede reducir temporalmente su puntaje en algunos puntos, según el sitio web de FICO.

Esto es importante porque una pequeña caída en su puntaje crediticio puede marcar una gran diferencia cuando se trata de obtener las condiciones más favorables de los prestamistas.

"Si estaba en el rango de 760 puntos, ahora es 748 o 750, y ahora simplemente desperdició la posibilidad de obtener las mejores tasas de préstamo y términos en una hipoteca o tarjeta de crédito", dice Khalfani-Cox.

Lo bueno es que las consultas exhaustivas no permanecen en su informe crediticio para siempre. Aunque pueden permanecer en su informe crediticio durante dos años, solo se consideran las consultas de los últimos 12 meses al calcular su puntaje crediticio, según FICO.

En última instancia, Khalfani-Cox atribuye el mantenimiento de su puntaje crediticio excepcional a realizar pagos a tiempo, mantener sus saldos bajos y no abusar de su crédito disponible.

“Simplemente seguir estas tres estrategias realmente me ayuda a mantenerme en ese rango de calificación crediticia perfecta de 760 a 850 puntos”, dice.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cheyenne DeVon para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.