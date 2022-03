CNBC: mansión de oligarca ruso valorada en $50 millones en EEUU podría ser objetivo de sanciones

Colorado - Una mansión en las Montañas Rocosas propiedad del oligarca ruso Roman Abramovich probablemente estaría entre los primeros activos congelados por el gobierno de EEUU, si la Casa Blanca lo sanciona en respuesta a la guerra en Ucrania, según abogados y ejecutivos de bienes raíces.

Entre los muchos trofeos inmobiliarios mundiales de Abramovich se encuentra una megacasa moderna de 14,000 pies cuadrados en 200 acres en Snowmass, Colorado, en las afueras de Aspen.

El multimillonario ruso, cuya flota de yates, equipo de fútbol y casas gigantes en Londres, Francia y St. Bart le dieron un alto perfil en Occidente, compró la propiedad en 2008 por 36,5 millones de dólares. Los corredores locales dicen que la propiedad probablemente se vendería por más de $ 50 millones dados los altos precios, lo que la convierte en la segunda casa más cara jamás vendida en el área de Aspen.

“Es una propiedad increíble y muy rara”, dijo Riley Warwick, cofundadora del equipo de corretaje Saslove & Warwick con sede en Aspen en Douglas Elliman Real Estate. “Muchos de mis clientes han estado preguntando al respecto”.

Abramovich también es dueño de una casa estilo chalé de 5,500 pies cuadrados en Snowmass Village, que compró en 2008 por $11.8 millones, según los registros de propiedad locales. La propiedad, justo al final de la calle de su casa más grande, probablemente sirva como casa de huéspedes, casa del cuidador o casa de esquí, ya que está al lado de las pistas, dicen los corredores locales.

Los expertos dicen que las propiedades son los principales objetivos de una congelación de activos si se sanciona a Abramovich. A diferencia de la mayoría de las propiedades inmobiliarias de los oligarcas en los EEUU., las propiedades de Snowmass fueron compradas y permanecen a nombre de Abramovich, según los registros de propiedad locales.

El gobierno puede embargar de manera más fácil y rápida los activos que están bajo la propiedad oficial de una persona sancionada, ya que no tienen que pasar por procedimientos legales para determinar la propiedad.

La mayoría de las propiedades inmobiliarias estadounidenses propiedad de multimillonarios y oligarcas rusos se mantienen a través de empresas ficticias anónimas o LLC para ocultar su verdadera propiedad.

En Alemania y Francia al menos dos megayates fueron decomisados en medio de las sanciones al círculo cercano a Putin.

Muchos oligarcas también transfirieron sus propiedades estadounidenses en los últimos años a familiares o asociados. Oleg Deripaska ha transferido sus bienes inmuebles en EEUU., incluidas dos casas adosadas en Manhattan y una casa en Washington, DC, a familiares. Abramovich transfirió la propiedad de tres casas adosadas de Manhattan a su exesposa Dasha Zhukova en 2018.

Abramovich ha sido sancionado en el Reino Unido y Canadá, pero no en la Unión Europea ni en los EE. UU. La Casa Blanca está sopesando actualmente si incluir a Abramovich en su próxima ronda de sanciones, según personas familiarizadas con las discusiones.

El portavoz de Abramovich no pudo ser contactado para hacer comentarios. Un abogado de Denver, Brad Schacht, que representó a Abramovich en una demanda contra Comcast Cable derivada de un proyecto de fibra óptica en la propiedad, no respondió a una solicitud de comentarios.

La amenaza de una incautación del Departamento de Justicia ya ha provocado especulaciones e intrigas generalizadas en Aspen, una pequeña ciudad con una riqueza descomunal y casas de gran tamaño. La heredera de Wal-Mart , Ann Walton Kroenke, la fundadora de L Brands, Leslie Wexner, los magnates de alimentos y bebidas Stuart y Linda Resnick son dueños de sus casas allí, junto con los padres de Jeff Bezos y el magnate de los medios, Byron Allen. Goldie Hawn y Kurt Russell son Aspenites desde hace mucho tiempo, y las Kardashians, Kate Hudson y Kevin Hart se encuentran entre el desfile de visitantes habituales de Hollywood.

Los lugareños dicen que Abramovich solía tener un perfil más alto en la ciudad, organizando una fiesta de Nochevieja en 2008 con las Pussycat Dolls. También ha donado a organizaciones benéficas locales, y su nombre figura de manera destacada como donante del lado de Chabad of Aspen. Los registros locales de impuestos sobre la propiedad muestran que recientemente se le facturó $68,000 en impuestos sobre la propiedad por la casa grande y $29,000 por la propiedad más pequeña.

Sin embargo, durante la última década, Abramovich se ha mantenido fuera del centro de atención local. Los dueños de negocios locales y los residentes dicen que rara vez visita. La propiedad es ideal para la privacidad, rodeada de 200 acres al final de un camino de montaña remoto y angosto con solo otra casa. Abramovich podría hacer fácilmente el viaje de 15 minutos desde su jet privado y quedarse en su casa sin ningún escrutinio público, dicen los lugareños.

“Esa casa es muy privada y está alejada”, dijo el corredor de bienes raíces Warwick. “Él podía entrar y salir fácilmente sin que nadie se diera cuenta”.

La casa es muy conocida en los círculos arquitectónicos y fue diseñada por Voorsanger Architects, con sede en Nueva York. Encaramado a casi 1,000 pies sobre Snowmass Village, se eleva como una cuña de vidrio gigante a lo largo de Wildcat Ridge. Su techo de placa plegada de acero, que parece un ala gigante, fue diseñado para cargas pesadas de nieve y voladizos de 40 pies sobre el camino de entrada.

En el interior, la casa está revestida en nogal negro elegante con ventanas del piso al techo que ofrecen vistas espectaculares de Capitol Peak, Mount Daly, Roaring Fork Valley y Aspen. Una pared de roca de musgo de 12 pies de altura divide las alas este y oeste. Los corredores dicen que Abramovich agregó millones de dólares en mejoras a la casa, incluido el espacio subterráneo.

Si se sanciona a Abramovich, el nuevo grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia de EEUU, probablemente podría congelar la propiedad, pero no incautarla ni tomar posesión. Los expertos en sanciones dicen que la única forma en que el gobierno puede hacerse cargo es si puede probar que Abramovich ha cometido un delito en EEUU.

Mientras tanto, los posibles compradores adinerados ya están dando vueltas. Como muchas ciudades ultra ricas después de la pandemia, Aspen tiene escasez de casas de lujo en venta, con muchos más compradores que vendedores. La oferta de viviendas unifamiliares en Aspen ha bajado un 60% respecto al año anterior, según Douglas Elliman Real Estate. El precio de venta promedio de una casa en Aspen es ahora un récord de $13 millones.

“Muchos de mis clientes preguntan cuál es el estado de la casa y si ha sido congelada”, dijo Warwick. “No ha habido información”.

Warwick dijo que los corredores hambrientos de cotizaciones probablemente también se han acercado a Abramovich para que venda.

″Él no es el tipo más fácil de conseguir en este momento”, dijo. “Pero no me sorprendería que muchos corredores lo intenten”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por @Rober Frank para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.