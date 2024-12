Antes de convertirse en un famoso cantante de la música hip-hop, R&B y pop, Pharrell Williams fue despedido de tres locales de McDonald's distintos. Eso no impidió que la cadena de comida rápida recurriera a él cuando necesitaron un jingle pegadizo para sus anuncios.

"Me pareció irónico y muy divertido", dijo Williams, de 51 años, durante un episodio del programa “Hot Ones” de First We Feast publicado en octubre. "Nos lo trajeron y nos pidieron que hiciéramos una canción ….. No me levanté un día y dije: 'Oh, tengo una idea para McDonald's'".

Originalmente, "I'm Lovin' It" fue desarrollada por una agencia de publicidad alemana llamada Heye & Partner. Luego, Williams y su antiguo compañero de banda Chad Hugo fueron contratados para producir una nueva versión. Esa versión se convirtió en la pieza central de la campaña publicitaria más larga de McDonald's.

A menudo se atribuye a Williams el mérito de haberla convertido en un elemento básico de la cultura pop en la década de 2000, junto con Justin Timberlake, que cantó la canción y grabó un vídeo musical para ella. Se dice que Timberlake ganó $6 millones con la actuación.

Williams, ganador de 13 premios Grammy, ha declarado que sus deficiencias como empleado de McDonald's se debían sobre todo a que no le interesaba el trabajo.

"Era vago por una razón, porque no estaba inspirado", dijo Williams a Hollywood Reporter en septiembre. "Pero cuando me inspiré, ahora soy un adicto al trabajo, tío".

Vencer el "agotamiento por aburrimiento"

Hacer un trabajo con el que no se disfruta puede llevar a una disminución de la motivación, la productividad, la salud mental, el estrés y una falta general de satisfacción en la vida. La falta de inspiración en el trabajo se conoce como "agotamiento por aburrimiento", según Emily Ballesteros, entrenadora en gestión del burnout.

"Si le dijeras a una persona que se siente quemada por el aburrimiento: 'tu vida va a ser exactamente así dentro de un año', sufriría un colapso total, porque está así de insatisfech", dijo Ballesteros a CNBC Make It in 2021.

Williams persiguió sus sueños musicales después de que él y su amigo fueran descubiertos en un concurso de talentos del instituto por el productor musical Teddy Riley en su ciudad natal de Virginia Beach. No todo el mundo tiene tanta suerte, pero Williams dice que eso no debería disuadir a la gente de encontrar formas de dedicarse a la industria que les gusta.

"Piensa en algo que te encante hacer, tanto que si pudieras hacerlo durante el resto de tu vida y no ganar ni un centavo con ello, lo harías siempre y cuando pudieras pagar tus facturas', dijo Williams a Hollywood Reporter.

"Digamos que es el fútbol, pero si no estás en forma para el fútbol o eres demasiado pequeño o demasiado joven, ¿hay algún trabajo que puedas hacer relacionado con el fútbol? ¿Podrías ser entrenador? ¿Podrías ser terapeuta deportivo?".

"Si encuentras la forma de hacer un trabajo relacionado con algo que te guste, te encantará presentarte cada día", añade Williams. "Esa es la clave".

