CNBC: algunos recién casados tendrían impuestos más altos gracias a una “penalidad por matrimonio”

Si te casaste en el 2022, puedes agregar “declaración de impuestos” a la lista de cosas que a partir de ahora compartirás.

Para algunos recién casados, esto significará mayores impuestos debido a la llamada “penalidad fiscal del matrimonio”. Puede ocurrir cuando los límites de los tramos fiscales, deducciones y créditos no son el doble del monto permitido para quienes hacen sus impuestos como solteros y puede afectar negativamente a quienes tienen altos o bajos ingresos.

“La penalidad puede ser tan alta como el 12% de los ingresos de una pareja”, dijo Garret Watson, un analista de Tax Foundation.

LA ACTUAL TEMPORADA FISCAL VENCE EL 18 DE ABRIL

Para los matrimonios que ocurrieron el año pasado se requiere que los esposos que presenten su declaración de impuestos del 2022 -que vence el 18 de abril- como una pareja casada, o juntos o separados. (No obstante, presentando declaraciones por separado solo es beneficial en ciertas situaciones).

Los impuestos altos pueden llegar desde distintas fuentes para quienes tienen altos ingresos.

Para comenzar, para los impuestos del 2022, la tasa federal top de 37% entra en vigor a un ingreso deducible por encima de los $539,900 para quienes presentan sus declaraciones como solteros. Pero para parejas casadas que declaran juntos, la tasa se aplica a un ingreso de $647,851 o más. (Para el 2023, esos límites son $578,125 y $693,7560 respectivamente).

Por ejemplo, dos individuos que han ganado cada uno $500,000 caerán en la categoría con la segunda tasa más alta (35%) si declaran sus impuestos como contribuyentes individuales.

No obstante, como una pareja casada con un ingreso de $1 millón en el 2022, ellos pagarían 37% sobre $352,149 (la diferencia entre su ingreso y el límite de $647,851 para su tasa más alta).

“Si ambos tienen ingresos en esa categoría, van a recibir una penalidad”, dijo Watson.

Existen también otras partes del código fiscal que puede afectar negativamente a los que tienen altos ingresos.

Por ejemplo, el impuesto de Medicare sobre los ingresos -3.8% que se divide entre empleador y empleado- se aplica a los ingresos de hasta $200,000 para quienes declaran individualmente. Por encima de ese monto, está sujeto a un impuesto de Medicare de 0.9%. Para parejas casadas, ese impuesto extra entra en vigor a los $250,000.

Igualmente, existe un impuesto de inversión de ingresos del 3.8% que se aplica a solteros con un ingreso modificado ajustado bruto por encima de $200,000. Parejas casadas deben pagar el impuesto si ese monto excede los $250,000.

Adicionalmente, el límite en las deducciones de impuestos locales y estatales -también conocidos como SALT- no se duplica para parejas casadas. El límite de $10,000 aplica a solteros y casados. (Parejas casadas que declaran por separado recibe $5,000 cada uno por sus deducciones). No obstante, este beneficio aplica a los contribuyentes que detallan sus deducciones, y la mayoría toman la deducción estándar.

Para los recién casados con ingresos bajos, la penalidad puede surgir de los créditos por ingresos.

“El crédito (límites) no son dobles para quienes declaran individualmente”, dijo Watson. “Es particularmente preocupante para los hogares de menores ingresos”.

Por ejemplo, un contribuyente individual con tres o más hijos puede calificar para un crédito máximo de $6,935 con un ingreso de hasta $53,057 en su declaración fiscal del 2022. Para parejas casadas, ese límite no es mucho más alto: $59,187.

Este crédito está disponible para trabajadores con hijos, siempre y cuando califiquen para los límites fiscales y otros requerimientos. Algunos de quienes tienen bajos ingresos sin hijos también son elegibles.

Adicionalmente, dependiendo de dónde vives, puede existir una penalidad por casamiento en las categorías estatales. Por ejemplo, la tasa top de Maryland de 5.75% se aplica a los ingresos mayores de $250,000 para individuos pero por encima de $300,000 para parejas casadas.

Algunos estados permiten a parejas casadas que declaren por separado en la misma declaración para evitar ser castigados con una penalidad y la pérdida de créditos o exenciones.

Mientras tanto, si estás recibiendo tu jubilación de Seguro Social, un casamiento puede tener implicaciones fiscales.

Para individuos, si el total del ingreso bruto ajustado, intereses que no son deducibles y la mitad de tus beneficios de Seguro Social es menor de $25,000, no deberás impuestos sobre esos beneficios. No obstante, para parejas casadas que declaran juntas, el límite es de $32,000 en vez del doble del monto para individuos.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sarah O'Brien para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.