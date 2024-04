Hacer la declaración de impuestos no es un proceso agradable sin importar cuál sea tu edad, pero puede ser especialmente estresante para las generaciones más jóvenes, muchas de las cuales puede que nunca la hayan presentado antes.

De hecho, 1 de cada 4 contribuyentes de la Generación Z dijo que necesitaría un terapeuta para lidiar con el estrés de la temporada de declaración de impuestos, según una encuesta reciente de Cash App Taxes. Además, el 54% afirma que la declaración de la renta le ha hecho llorar en el pasado o espera que lo haga este año.

A Richard Pianoforte, director general de impuestos de Fiduciary Trust International, le sorprende que la cifra no sea mayor.

"Tengo hijos en ese grupo de edad… y no creo que estén preparados para ello, la escuela no les prepara para ello, y es totalmente comprensible", dice.

Incluso averiguar qué documentos hay que presentar puede provocar ansiedad, ya que el 62% de los que lo hacen por primera vez afirman no estar seguros de dónde conseguir sus W-2 o 1099.

"Asegúrate de saber qué documentos tienes", dice Pianoforte. "Creo que ése es el mayor problema cuando preguntas a los más jóvenes: '¿Recibiste un 1099 de tu banco? A veces ni siquiera saben lo que es un 1099".

Lista de documentos fiscales para la Generación Z

Para quitarse el estrés de los impuestos, los jóvenes declarantes deberían empezar por hacer una lista de los documentos necesarios para formar su propia guía, que les pueda servir este año y en el futuro, dice Pianoforte.

Sigue leyendo para conocer los principales documentos que necesitarás y dónde encontrarlos.

Formulario W-2

El primer formulario que querrás reunir es tu W-2, o Declaración de Salarios e Impuestos. Recibirás un formulario W-2 de tu empleador si trabajaste por un sueldo o ganaste al menos $600 en 2023. Este formulario reporta los ingresos que su empleador le pagó así como cuánto le retuvo en impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos exige a los empleadores que envíen por correo los W-2 antes del 31 de enero, pero si no tienes una copia en papel del formulario, no te preocupes: algunos empleadores también ponen a disposición los W-2 en línea a través de su departamento de Recursos Humanos o procesador de nóminas, dice Pianoforte.

Si aún no tienes el formulario W-2 de tu empresa, ponte en contacto con ella para asegurarte de que tienen registrada la dirección correcta.

Las personas que trabajaron como autónomos o contratistas independientes el año pasado recibirán un formulario 1099-NEC de su empleador en lugar de un W-2 para informar de sus ingresos.

Formulario 1099-INT

Gracias a las altas tasas de interés en 2023, es posible que haya recibido un formulario 1099-INT de su banco si ganó $10 o más en intereses en su cuenta de ahorros.

Esté atento a esto incluso si no ha recibido uno antes. "En años anteriores, podría haber sido menos de $10, por lo que no recibieron ese formulario", dice Pianoforte.

Puede encontrar el formulario 1099-INT accediendo a su cuenta bancaria y siguiendo las instrucciones para acceder a los documentos fiscales. Otros productos que devengan intereses, como las cuentas de inversión, también tendrán un formulario 1099-INT.

Formulario 1099-MISC u otros documentos sobre criptomonedas

Aproximadamente el 55% de los inversores de la Generación Z invierten actualmente en criptodivisas - y es su responsabilidad informar de cualquier ganancia de cripto al gobierno al declarar impuestos.

"La gente todavía piensa que el cripto es una especie de invisible para los reguladores", dijo Shehan Chandrasekera, un contador público certificado, a CNBC Make It. "A decir verdad, hay muchas maneras en que el IRS sabe que has tenido algo que ver con el cripto".

Las bolsas centralizadas como Coinbase deberían enviarte un formulario 1099-MISC si ganaste $600 o más el año pasado. Pero incluso si no recibes un formulario de tu bolsa, "eso no significa que no tengas que declararlo", dice Pianoforte.

Hacer un seguimiento de tus transacciones de criptomonedas puede ser difícil, pero las herramientas de software de impuestos como CoinTracker o Koinly pueden ayudar a generar los formularios de impuestos necesarios al presentar la declaración, dijo Douglas Boneparth, planificador financiero certificado y presidente de Bone Fide Wealth, a CNBC Make It.

Las preguntas frecuentes del IRS sobre criptotransacciones también son útiles para responder a preguntas más detalladas sobre cómo declarar cripto en sus impuestos.

Formulario 1098-T

Si estás pagando una matrícula universitaria, un formulario 1098-T te ayudará a determinar a qué créditos fiscales relacionados con la educación tienes derecho. Este formulario suele obtenerse directamente a través del centro de estudios, explica Pianoforte.

Es importante tener en cuenta que el formulario 1098-T no incluye los préstamos estudiantiles. Si pagaste $600 o más en intereses de préstamos estudiantiles, deberías haber recibido un 1098-E, que puedes encontrar a través del administrador de tu préstamo.

Otros recursos para declarantes jóvenes

Casi la mitad de los miembros de la Generación Z encuestados por Cash App Taxes no estaban seguros de la fecha límite para presentar la declaración de la renta. Tendrás que presentar tu declaración federal de impuestos antes del 15 de abril, también conocido como el Día de los Impuestos.

Por suerte, hay muchos recursos en línea para ayudar a los jóvenes declarantes a navegar por la temporada de impuestos. Pianoforte recomienda consultar el sitio web del IRS, que cuenta con una herramienta de Asistente Interactivo de Impuestos que puede responder a preguntas específicas sobre tus circunstancias fiscales individuales, así como una extensa página de preguntas frecuentes.

"Yo empezaría por ahí", dice. "[El sitio del IRS] es un gran recurso, y ha mejorado mucho a lo largo de los años".

Como parte de sus esfuerzos en el Mes Nacional de la Educación Financiera, CNBC presentará historias durante todo el mes dedicadas a ayudar a las personas a gestionar, hacer crecer y proteger su dinero para que puedan vivir realmente con ambición. Asegúrese de seguir leyendo nuestra cobertura completa en CNBC.com/Your-Money o CNBC.com/Espanol.