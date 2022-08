Cómo elegir la mascota perfecta para tu familia

Tal vez siempre hayas querido una mascota, o tal vez creas que es hora de hacer crecer a tu familia. Si el pensamiento ha cruzado por tu mente, ahora es un buen momento para actuar. Los refugios necesitan tu ayuda.

Los refugios de todo el país están viendo una gran caída en las adopciones de mascotas desde la locura por la adopción de la pandemia. Eso significa que muchos animales están buscando nuevos hogares y la ingesta es limitada hasta que los encuentran.

Pero, ¿cómo saber qué mascota, especialmente perro, es la adecuada para usted o su familia?

La especialista en bienestar animal, Amy Barkhouse, dice que si está buscando agregar un amigo peludo a la familia, mantenga los criterios simples.

"Cuando hablamos con posibles adoptantes, preguntamos sobre cosas como el estilo de vida, el horario, el interés, cómo imagina su vida con su mascota", dijo Barkhouse.

Ella dice que las respuestas a este tipo de preguntas realmente pueden ayudar a reducir la búsqueda.

“Eso nos ayudará a relacionar a las personas con perros que tal vez necesiten más ejercicio, menos ejercicio, que puedan soportar ver a otros perros, que no puedan soportar ver a otros perros”, explicó.

Además, recomienda que si se trata de una mascota para los niños, recordar que es un asunto de familia. Ella dice que todos deberían estar a bordo cuando se trata de comprometerse con el cuidado del animal.

"Es realmente bueno incluir a sus hijos en la conversación sobre el cuidado y la cría de animales", dijo Barkhouse. "Así que entienden la cantidad de trabajo que implica y luego entienden que los caprichos de los niños pueden cambiar".

También debe tener en cuenta que encontrar el ajuste adecuado es fácil, si se toma el tiempo para descubrir lo que está buscando.

"Es un poco más complicado, tal vez, que simplemente entrar y elegir un perro o un gato o algo así", dijo Barkhouse. "Se necesita mucha más conversación, pero el objetivo es asegurarse de que encaje bien".

Y no son solo los perros. Desea tener mucho de esto en mente sin importar qué animal esté adoptando. Su red de refugios tiene más de 700 animales en adopción, desde perros y gatos hasta pájaros, conejos, cerdos y caballos.

Para obtener más información sobre Desocupar Los Albergues, incluidos los refugios y rescates de animales participantes, junto con detalles sobre eventos locales, visite ClearTheShelters.com y el sitio en español DesocuparlosAlbergues.com. Siga el esfuerzo en Twitter @ClearTheShelter y en las redes sociales usando los hashtags #ClearTheShelters y #DesocuparLosAlbergues.

A continuación se muestra una lista de los refugios participantes en Nueva Inglaterra:

Massachusetts

MSPCA- Boston

350 S. Huntington Avenue

Jamaica Plain, MA 02130

https://www.mspca.org/adoption-centers/boston-adoption-center/

Animal Rescue League of Boston

10 Chandler St.

Boston, MA 02116

https://www.arlboston.org

Gifford Cat Shelter

30 Undine Road

Boston, MA 02135

https://www.giffordcatshelter.org

Lucky Cats Rescue

565 Mount Auburn St

Watertown, MA 02472

https://www.luckycatsrescue.org

Worcester Animal Rescue League

139 Holden Street

Worcester, MA 01606

https://worcesterarl.org

Northeast Animal Shelter

347 Highland Ave

Salem, MA 01970

https://www.northeastanimalshelter.org

PALS Animal Life Savers

10 Traders Way

Salem, MA 01970

https://palscats.org

Cape Ann Animal Aid

4 Paws Lane

Gloucester, MA 01930

https://www.capeannanimalaid.org

Stray Pets in Need of MA

1262 Worcester Street

Natick, MA 01760

http://straypetsinneed.org

Pet World

1262 Worcester St.

Natick, MA 01760

https://www.petworldnatick.com

Friends of The Marshfield MA Animal Shelter

156 Clay Pit Road

Marshfield, MA 02050

https://friendsofmarshfieldanimalshelter.org

Medfield Animal Shelter

101 Old Bridge Street

Medfield, MA 02052

https://www.medfieldshelter.com

Sweet Paws Rescue

310 Main St

Groveland, MA 01833

https://www.sweetpawsrescue.org

Connecticut

Puede ver la lista aquí: nbcconnecticut.com/clear-the-shelters.

Rhode Island

Potter League for Animals

87 Oliphant Ln

Middletown, RI 02842

https://potterleague.org

Rhode Island SPCA

Riverside, RI 02915

https://www.rispca.com

East Greenwich Animal Protection League

44 Worthington Road

Cranston, RI

https://heartofri.org

Animal Rescue RI

506B Curtis Corner RD

Peace Dale, RI 02879

https://www.animalrescueri.org

New Hampshire

Monadnock Humane Society

101 West Swanzey Rd

Swanzey, NH 03446

https://monadnockhumanesociety.org

Lakes Region Humane Society

11 Old Route 28

Ossipee, NH 03864

https://lrhs.net

Darbster Rescue

109 Dover Road

Chichester, NH 03258

https://www.darbsterfoundation.com

Pope Memorial SPCA

94 Silk Farm Rd

Concord, NH 03301

https://www.popememorialspca.org

Animal Rescue League of NH

545 Route 101

Bedford, NH 03110

https://www.rescueleague.org/dogs

Mary’s Dog Rescue & Adoption

984 1st NH Tpke

Northwood NH 03261

https://www.marysdogs.org

Motley Mutts Rescue

114 Londonderry Turnpike #4

Hooksett, NH 03106

https://motleymuttsrescue.org

Pet Tails Rescue

1172 1st NH Turnpike

Northwood, NH 03261

https://www.pettailsrescue.com

Maine

Greater Androscoggin Humane Society

55 Strawberry Avenue

Lewiston, ME 04240

https://gahumane.org/what-we-do/

Midcoast Humane

5 Industrial Parkway

Brunswick, ME 04011

https://midcoasthumane.org/adopt/

Protectors of Animal Life

188 Case Road

Winthrop, ME 04364

https://m.facebook.com/people/PALS-No-Kill-Cat-Shelter/100080040992154/

Bangor Humane Society

693 Mt. Hope Avenue

Bangor, ME 04401

https://www.bangorhumane.org

Give A Dog A Home Rescue

187 Downs Road

Sebec, ME 04481

https://www.giveadogahome-rescue.org

Vermont

Franklin County Animal Rescue

30 Sunset Meadows

St Albans, VT 05478

https://www.fcrdogkennel.org

Winnies Legacy Canine Rescue

91 Dart Hill Road

North Ferrisburg, VT 05473

https://www.winnieslegacy.com