Una misión aérea rescata a más de 100 perros y gatos de refugios abarrotados

Más de 100 perros y gatos en riesgo fueron trasladados en avión desde Luisiana a Nueva Jersey, el martes por la mañana, como parte de una misión para salvar vidas de mascotas de refugios.

El puente aéreo “Good Flights”, que fue realizado por Greater Good Charities en asociación con Clear The Shelters, involucró a perros y gatos de refugios abarrotados en Alabama y Luisiana. Algunas de las mascotas se consideran vulnerables o más difíciles de ubicar, como perros grandes, gatos sin hogar y perros asintomáticos con dirofilariosis.

Las más de 100 mascotas viajaron en un vuelo desde Nueva Orleans a Morristown, en el norte de Nueva Jersey, donde representantes de nuevos refugios estaban allí para recibirlas.

Los refugios receptores, con sede en Nueva Jersey, Nueva York, Delaware, Nueva Hampshire y Rhode Island, brindarán ahora a las mascotas la atención médica necesaria antes de colocarlas en adopción.

"Good Flights es muy importante porque puede proporcionar transporte a las mascotas necesitadas desde áreas del país [donde los refugios] están al límite de su capacidad y llevarlas a áreas donde las mascotas tienen más posibilidades de ser adoptadas", dijo Yvonne Hsu, presidenta de Hill's Pet Nutrition U.S. "Y eso es realmente fundamental, porque queremos asegurarnos de encontrar un hogar permanente para cada mascota".

Esta fue la quinta misión aérea de Clear The Shelters, la iniciativa de adopción y donación de mascotas de NBCUniversal Local. Más de 600 perros y gatos han sido transportados desde el primer transporte aéreo en 2021.

La última se realizó días después de que Clear The Shelters iniciara su décima campaña anual de adopción.

'"Esperamos que este vuelo y esta campaña atraigan más atención a estas mascotas y a las personas que las cuidan", dijo Erin Robbins, vicepresidenta de programas para mascotas de Greater Good Charities.

"Si podemos hacer llegar la información a más personas: vayan a sus refugios… Todo lo que puedan recibir con sus hogares y su corazón está ahí esperándolos y lo único que quieren es amor".

Hill's Pet Nutrition y The Animal Rescue Site financiaron el puente aéreo y cada uno de ellos entregó a Greater Good Charities una donación al Fondo para Limpiar los Refugios. Hill's Pet Nutrition, patrocinador nacional y socio de Clear The Shelters, hizo una donación de $50,000, mientras que The Animal Rescue donó $25,000.

Hill's Pet Nutrition también donará 5,000 libras de alimentos a los refugios de Alabama y Luisiana desde donde se enviaron las mascotas.

Para obtener más información sobre Clear The Shelters, visite ClearTheShelters.com y el sitio en español DesocuparlosAlbergues.com.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Erin Mullin para nuestra cadena hermana NBC.com.