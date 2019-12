Regresa First Night Boston 2020 a Copley Square

First Night® Boston, la celebración más grande de la víspera de Año Nuevo de Nueva Inglaterra, lanzó hoy su programa completo, que ofrece más de 12 horas de entretenimiento para invitados y residentes de todas las edades.

Comediantes, artistas y músicos de cerca y de lejos se presentarán en seis salas de espectáculos en Back Bay de Boston, con el escenario principal y las esculturas de hielo en Copley Square como pieza central del evento. La programación completa se incluye en esta versión.

Músicos de todos los géneros entretienen desde el escenario principal en Copley Square hasta la tarde, mientras que actuaciones de comedia y una gran cantidad de actividades familiares llenan la Biblioteca Pública de Boston hasta las 4:30 p.m.

Tras los comentarios de los representantes de la Ciudad de Boston y la Procesión del Pueblo a las 6:00 p.m., los fuegos artificiales llenan el cielo sobre Boston Common, y la música regresa al escenario principal en Copley Square, donde el ritmo aumenta en medio de brillantes esculturas de hielo y edificios iluminados.

Se espera que más de 400,000 invitados visiten Copley Square y sus alrededores el 31 de diciembre. Ahora, en su 44° año, First Night Boston muestra la belleza de la ciudad en una noche de luz, música y hielo. First Night Boston es gratis para todos y está respaldado en parte por donaciones de personas y empresas de la comunidad circundante. Las partes interesadas en apoyar la programación de First Night pueden hacerlo en www.firstnightboston.org.