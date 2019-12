Todo lo que necesitas saber de First Night Boston 2020

First Night Boston es una gran celebración con esculturas de hielo, actos musicales, fuegos artificiales y mucho más.

Los eventos comienzan a las 11:45 a.m. del 31 de diciembre. Telemundo Nueva Inglaterra transmitirá First Night Boston en vivo desde las 11 p.m. a las 12:30 a.m.

A partir de las 6 p.m. a las 12:30 a.m., First Night Boston se transmitirá en vivo por NECN. Se transmitirá en vivo en NBC10 Boston de 6 a 8 p.m. y nuevamente a partir de las 11 p.m. a las 12:30 a.m.

First Night Boston también estará en TelemundoNuevaInglaterra.com y la aplicación gratuita Telemundo Nueva Inglaterra desde las 11 p.m. a las 12:30 a.m.

First Night First Day 2020 es gratis y está abierto a todos.

El entretenimiento y las atracciones especiales se centrarán en Copley Square, con artistas locales y actuaciones musicales que abarcan diferentes culturas y fantásticas esculturas de hielo.

El calendario completo de eventos está disponible aquí, incluidas las actuaciones de Maddi Ryan, Daniel Laurent, Najee Janey, Sons of Levin y el acto principal Single by Sunday.

El Skating Club of Boston ofrecerá un Skating Spectacular en el Boston Common Frog Pond a las 5:30 p.m., con patinadores locales de Boston y una estrella invitada muy especial.

La Procesión del Pueblo se llevará a cabo a las 6 p.m. desde Copley Square hasta Boston Common, seguido de un espectáculo familiar de fuegos artificiales a las 7. Antes de la medianoche, habrá un "Copley Countdown" con música en vivo seguido de un espectáculo de pirotecnia para celebrar el Año Nuevo. También habrá fuegos artificiales de medianoche sobre el puerto de Boston.

Cierres de carreteras: Dartmouth Street en Back Bay de Boston se cerrará al tráfico de vehículos entre St. James Ave. y Boylston Street desde las 8 am del martes 31 de diciembre de 2019 hasta la 1 am del miércoles 1 de enero de 2020. Boylston Street entre Ring Road (cerca de Dartmouth Street) y Charles Street cerrará el tráfico de vehículos el 31 de diciembre. Desde aproximadamente 4 a 8 pm Charles Street entre Boylston Street y Beacon Street estará cerrada al tráfico el 31 de diciembre de aproximadamente 5-8 p.m.

Estacionamiento: First Night no tiene garajes específicos para eventos, sin embargo, los siguientes están cerca: Clarendon Garage en 100 Clarendon St., Copley Place, Prudential Center y Boston Common Garage. El estacionamiento en la calle está disponible en algunas calles, pero extremadamente limitado. Si estaciona en las calles del área, obedezca las señales del área, ya que habrá varias prohibiciones de estacionamiento y restricciones.

Transporte público: se puede llegar a Copley Square tomando los trenes MBTA o el tren de cercanías. Las siguientes paradas se encuentran a 20 minutos a pie de Copley Square:

• Línea Verde: Estación Copley Square

• Línea Naranja: Estación Back Bay

• Línea roja: estación de Park Street

Todos los servicios de MBTA serán gratuitos entre las 8 p.m. el martes 31 de diciembre y continuará hasta las 2 a.m. del miércoles 1 de enero.

Las líneas de trenes comenzarán el 31 de diciembre en un horario de fin de semana, y luego aumentarán a la frecuencia de las horas pico a las 3 p.m. El servicio continuará hasta las 2 a.m. y luego se reanudará el día de Año Nuevo, siguiendo un horario de fin de semana.

Los trenes del MBTA Commuter Rail operarán en un horario de lunes a viernes el martes 31 de diciembre y brindarán servicio nocturno a todas las estaciones. El miércoles 1 de enero, el MBTA Commuter Rail operará en horario de domingo.

Los autobuses, ferries y el RIDE operarán en un horario de lunes a viernes el 31 de diciembre. Los autobuses y el RIDE utilizarán un horario de domingo para el 1 de enero, mientras que todos los servicios de ferry se suspenderán por el día.

Para planificar su viaje, visite www.mbta.com.

Para cualquier pregunta adicional, envíe un correo electrónico a info@firstnightboston.org.