Sindicato: Escuelas Públicas de Boston no están listas para aprendizaje híbrido

Con poco más de un mes antes de que comience el nuevo año escolar, el sistema de Escuelas Públicas de Boston todavía está tratando de descubrir cómo regresarán los estudiantes en el otoño.

El Comité Escolar de Boston celebró una reunión el miércoles para discutir los planes, que según ellos serán impulsados ​​por la ciencia, pero señaló que un aumento en los casos de coronavirus podría hacer que cambien su enfoque. Se espera que los nuevos protocolos para abrir escuelas cuesten un mínimo de $50 millones.

En una encuesta reciente enviada por el distrito, aproximadamente el 40% de las personas dijo que preferiría un modelo de aprendizaje híbrido, en comparación con aproximadamente el 29% que solo quiere aprendizaje remoto. El alcalde de Boston, Marty Walsh, descartó una reapertura total para el aprendizaje en persona a fines del mes pasado.

Pero el Boston Teachers Union dijo: "Es claro para nosotros en este momento que el distrito no está listo para comenzar la educación híbrida o en persona en septiembre", en un correo electrónico el miércoles por la noche.

La concejal de la ciudad de Boston, Andrea Campbell, se hizo eco de ese mensaje en un esfuerzo por comenzar el año escolar de forma remota, afirmando que el distrito "no está listo para lograr un plan híbrido de manera segura y efectiva".

Las reglas emitidas por el estado requieren que los pupitres se separen al menos a tres pies de distancia en las aulas y que los alumnos de segundo grado y superiores usen máscaras para el aprendizaje en persona.

Algunas partes interesadas están planteando preocupaciones sobre cuestiones prácticas planteadas por algunos de esos requisitos. Ana Arroyo Montano, maestra y madre en el sistema de Escuelas Públicas de Boston, dijo que vio el plan y que no está convencida.

"En este momento no hay las cosas adecuadas para que nuestros hijos estén seguros, así que cuando un padre me pregunte, diré que tendría que optar por no participar", dijo Arroyo Montano.