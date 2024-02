Incluso la gente de los Red Sox en Fort Myers parece avergonzada por la temporada baja

Saludos desde la semana de entrenamientos en Florida, donde los Red Sox comienzan su búsqueda de… ¿qué exactamente? ¿Existir? ¿Ahorrarle algo de dinero a John Henry? ¿Llenar el Fenway Park de turistas?

Empecemos por la vibra. Ese es un concepto subjetivo que generalmente se aplica a la casa club, pero en este caso es más instructivo alejarse al nivel organizacional, donde la palabra que me viene a la mente es "avergonzado".

Hable con suficientes personas alrededor del equipo y quedará claro que saben que no hicieron lo suficiente de forma remota para competir durante una temporada baja aburrida. Parte de esto es comportamiento, reflejado en una timidez al hablar de sus esperanzas para la temporada. Parte de eso es lo que no se dice, es decir, cualquiera que afirme –incluso en segundo plano– que este grupo nos sorprenderá. Y algo de esto es más explícito, sugiriendo que los fanáticos no son los únicos frustrados con la dirección de la franquicia.

No es difícil leer entre líneas incluso si solo analizamos comentarios públicos. El director de béisbol Craig Breslow se negó a decir que el equipo llegará a los playoffs, lo que inicialmente pareció una falla de liderazgo, pero ahora se lee más como alguien que decidió no mentir. El manager Alex Cora declinó hacer comentarios cuando se le preguntó si quiere estar aquí la próxima temporada. Lo mejor que el cerrador Kenley Jansen pudo decir sobre las posibilidades del club en la postemporada fue: "Nunca se sabe, ¿verdad?".

Incluso el potencial salvador Theo Epstein, el único rayo de esperanza en un invierno que de otro modo sería sombrío, llegó convenientemente después de que pudiera hacer algo con respecto a 2024.

La esperanza es eterna, a menos que sea sofocada por el malestar palpable que envuelve su complejo de entrenamiento de primavera. Breslow admitió que la temporada baja no se desarrolló como esperaba o anticipaba, particularmente en la rotación titular. Después de comprometerse a reconstruirlo, los Red Sox de alguna manera comenzaron la primavera con una pérdida neta, reemplazando a los dudosos veteranos James Paxton y Chris Sale con el dudoso veterano Lucas Giolito.

Mientras tanto, tanto el ganador de la Serie Mundial, Jordan Montgomery, como el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional, Blake Snell, siguen sin firmar, sin indicios de que los Medias Rojas tengan la intención de comprometerse. Es normal que en una temporada baja nadie defienda, porque es indefendible.

En todo caso, los últimos cuatro meses han aclarado exactamente dónde reside el problema, y no es en el director general de béisbol. Cuando Breslow ofrece resultados similares a los de su predecesor Chaim Bloom, debemos asignar la culpa a niveles más altos.

Ese es el propietario John Henry y no hay forma de reemplazarlo. Aunque el director ejecutivo Sam Kennedy y el presidente Tom Werner lo han usado públicamente, este es claramente el espectáculo de Henry. Quiere construir desde adentro, evitar el extremo superior de la agencia libre y, lo más importante, reducir costos mientras compite con una nómina de nivel medio.

Es por eso que es poco probable que el equipo supere la cifra de $225 millones del año pasado, y es por eso que los rumores persistentes siguieron a Jansen y su salario de $16 millones durante todo el invierno. Una medida así no mejoraría su situación actual, pero ese no es realmente el punto, ¿verdad?

Tengo la clara sensación de que si fuera por Werner, en particular, los Medias Rojas habrían hecho un mayor esfuerzo este invierno. ¿Por qué afirmar que el equipo planea ir "a toda velocidad" si sabía que era una mentira que simplemente le devolvería el boomerang a la cara?

Es un tipo de televisión al que le gustaría vender un producto de televisión atractivo. Recientemente insistió en que el grupo propietario sigue "al unísono", pero después de 20 años juntos, no debería sorprendernos que un cambio tan profundo en la filosofía organizacional no haya sido adoptado con unanimidad.

La falta de inspiración se ha filtrado hasta la sede del club, que es un espacio de tan bajo riesgo como el que he visto en 25 años de cobertura de la Liga de la Toronja. Si se quitan los uniformes y se traslada JetBlue Park a Arizona, los Medias Rojas podrían convertirse en los Reales, a quienes apropiadamente acaban de cambiar a un miembro útil de su bullpen (John Schreiber) por un lanzador prospecto que no ayudará este año. (Que conste, me gusta el trato).

Los entrenamientos de primavera son tradicionalmente una época de esperanza, pero también con una tensión subyacente. Los jugadores luchan por puestos de trabajo, contratos, atención, respeto, seguridad, etc… Aquí hay muy poco de eso. Aparte del joven Ceddanne Rafaela presionando por el puesto titular en el centro y un grupo de brazos intercambiables luchando por los últimos puestos en la rotación, la plantilla es mediocre y establecida. Esa es una combinación terrible. Si no fuera porque Trevor Story intentó reunir a las tropas, los Medias Rojas podrían ser el equipo más anónimo del béisbol.

Hay palabras para eso si eres fanático. Me vienen a la mente "repugnante" y "desmoralizante". Pero si trabajas para el equipo y eres honesto acerca de la situación actual, en realidad sólo hay una manera de describirlo:

Vergonzoso.