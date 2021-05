La razón por la cual los Red Sox no han perdido en el intercambio de Andrew Benintendi

Los primeros rendimientos del intercambio de Andrew Benintendi no gritan exactamente una victoria para los Red Sox.

Franchy Cordero, la única pieza de Grandes Ligas enviada a Boston, está sumido en una mala racha de 1 de 34 que casi seguramente lo llevará frente a la réplica del Monstruo Verde en Worcester en algún momento de esta semana.

Benintendi, mientras tanto, está en fuego, bateando .419 con tres jonrones y seis impulsadas en sus últimos nueve juegos, elevando su promedio de .193 a .272 y ayudando a los Reales a mantener su sorprendente control en el primer lugar de la Liga Americana Central con 15 -10.

Si el trato fuera solo Benintendi por Cordero, ya sería un K.O. Por supuesto, si solo fuera Benintendi por Cordero, el director de béisbol de los Red Sox, Chaim Bloom, enfrentaría cargos de negligencia grave.

Había otras piezas en ese acuerdo, muchas de ellas. Los Medias Rojas no solo recibieron al lanzador derecho Josh Winckowski de los Mets, sino que también esperan que se nombre a tres jugadores más adelante, dos de Kansas City y uno de Nueva York.

Esto es en parte una función de la pandemia, ya que nadie había visto a jugadores de ligas menores jugar partidos que importaban en más de un año cuando se completó el intercambio en febrero. También habla de la creatividad de Bloom, ya que los Mets se unieron al trato debido a la relación de Boston con el gerente general de facto Zack Scott, su ex asistente del gerente general.

Y lo que eso significa es que ni siquiera podremos pensar en declarar un ganador o un perdedor hasta que los Medias Rojas reciban esos tres jugadores aún por nombrarse.

"Sabemos que, a la larga, cualquier organización será tan buena como sus prospectos", dijo Bloom la noche del acuerdo. "Eso es cierto, no importa cuál sea el tamaño de su mercado. Eso es cierto, no importa cuál sea su nómina. Y eso es algo que debemos abordar. Entonces, cuando surgen estas oportunidades, siempre está mirando esas compensaciones, siempre tienen que estar buscando oportunidades para agregar a ese grupo".

El jugador de los Mets debería ser útil, ya que Nueva York adquirió al prospecto No. 8 de Kansas City, el jardinero Khalil Lee, en su parte del intercambio. Los Medias Rojas ya habían identificado a Lee como un posible cambio a Nueva York porque sabían que Scott valoraba al veloz jugador, que era el prospecto general No. 61 de Baseball Prospectus en 2019.

Ya están contentos con Winckowski, un diestro lanzador que registró una efectividad de 3.68 en cinco apariciones en los entrenamientos primaverales, incluida una apertura, mientras lanzaba una recta de mediados de los 90. "Pueden ver las cosas", dijo el manager Alex Cora durante el campamento.

Los Medias Rojas técnicamente no necesitan recibir a los dos jugadores de Kansas City hasta agosto, pero el escritor del Salón de la Fama Peter Gammons informó que elegirán de una lista de cuatro jugadores un mes después del inicio de la temporada de ligas menores, que comienza el martes.

Es probable que los prospectos sean de segundo nivel y no del top 10 de ningún equipo ni del top 100 de Baseball America, pero eso no significa que no serán futuros jugadores de Grandes Ligas. Después de todo, el recluta de la regla 5 Garrett Whitlock era considerado un prospecto de los Yankees de nivel medio, y ahora es un contribuyente legítimo en el bullpen de los Medias Rojas.

Dicho todo esto, deberíamos dejar abierta la posibilidad de que los Royals sean los ganadores finales. Ciertamente adquirieron al jugador más probado, y después de un comienzo brutal, Benintendi ha comenzado a redescubrir el golpe que lo convirtió en la selección general No. 7 y una potencial estrella en Boston.

"La última semana más o menos parece que estuve conduciendo la recta hacia el centro-izquierda", dijo Benintendi a los reporteros de los Reales, incluido el Kansas City Star. "Me quedo en eso. No me estoy despegando. Me quedo con la pelota y confío en lo que he estado trabajando y en lo que estoy viendo".

Claramente es un mejor jugador que Cordero, pero no es así como se juzgará este acuerdo en última instancia.